Chiara e Simone dopo Temptation Island: il peggio è passato, coppia al settimo cielo

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito insieme dopo Temptation Island

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito sono usciti insieme dopo Temptation Island Vip, e lo hanno fatto nel migliore dei modi perché lui al falò di confronto le è corso incontro dopo averla vista, l’ha abbracciata, baciata e poi, chiamato a risedersi da Alessia Marcuzzi assieme a Chiara, ha spiegato che per lei prova un sentimento fortissimo che gli ha fatto capire che è la donna giusta della sua vita. Nonostante le difficoltà iniziali insomma Simone e Chiara non sono scoppiati e hanno lasciato nel pubblico di Temptation Island Vip 2 un bel ricordo. Oggi i due stanno ancora insieme e continuano a vivere felici la loro storia d’amore.

Temptation Island, Simone e Chiara felici dopo il programma Tv

Lo apprendiamo anche da Instagram, dove anche se Simone e Chiara non compaiono quasi mai nelle stesse foto – i loro profili sono pieni soprattutto di scatti che li riprendono da soli o di foto pubblicitarie – qualche volta nei post notiamo dei commenti che fanno pensare che tutto stia andando bene. Nel post che trovate qui sotto ad esempio Simone ha commentato la foto scrivendo un bellissimo messaggio per la sua Chiara: “Il tuo sguardo – il commento di Bonaccorsi risale a una settimana fa – non assomiglia più a nessuna donna da quando ti amo”. Una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi e che fa pensare davvero che Chiara e Simone prima o poi si sposeranno.

Le ultime news sul rapporto tra Chiara e Simone oggi

Anche perché i due innamorati non vivono ovviamente solo una vita virtuale: tra le storie pubblicate da entrambi ci siamo accorti ad esempio che tutti e due poco tempo fa hanno festeggiato assieme il compleanno del piccolo Leonardo, il fratellino di Simone che entrambi amano alla follia. Oggi Simone e Chiara possono dire insomma di aver superato i problemi che si erano creati all’inizio di Temptation Island Vip e di avere davanti a sé un futuro davvero roseo.