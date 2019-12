Chiara Biasi scherzo Le Iene, l’influencer travolta dalle polemiche per i guadagni: la reazione

Le Iene, Chiara Biasi travolta dalle polemiche

Lo scherzo delle Iene all’influencer Chiara Biasi avrà divertito senz’altro moltissimi ma ha mandato in crisi lei che per tutto il tempo si è trovata in una situazione difficile da affrontare. Ciò che ha colpito di più il pubblico – basta dare un’occhiata ai profili social della ragazza per capirlo – è che a un certo punto lei abbia detto che non si sarebbe neanche alzata al mattino e pettinata i capelli per la cifra di 80mila euro. Una frase che l’ha travolta, che ha fatto arrabbiare i molti a cui Le Iene hanno comunque strappato un sorriso e che ha visto proprio lei spiegare tutto in prima persona su Instagram.

Guadagno Chiara Biasi, l’influencer risponde alle critiche

“Ragazzi – queste le sue parole –, so bene cosa dico, magari non nel modo più corretto, visto il momento e l’agitazione… ma quello che intendevo è proprio quello! Io – ha infatti aggiunto la Biasi – per qualsiasi cifra non faccio certe cose, tra le quali campagne su un assorbente volante o su un water! Semplice! E non è sputare sul denaro, ma rispettare me stessa e le persone che lavorano per me e con me. Perché – ha cercato di far capire Chiara – sono dieci anni che lavoro e mi mantengo, e il mio percorso pulito conta più di qualsiasi cifra. La mia uscita può sembrare fuori luogo o infelice… ma stavo passando le pene dell’inferno e non riuscivo a spiegare che non me ne fregava dei soldi e del diventare famosa in Asia, bensì di continuare a lavorare come ho sempre fatto in modo ‘pulito’. Easy! Non trasformate – ha così concluso l’influencer – come sempre un misunderstanding in una polemica”.

I video dello scherzo delle Iene a Chiara Biasi

La polemica su Chiara Biasi non si fermerà qui, come sempre accade nel Web, ma siamo sicuri che nel giro di qualche giorno sarà come se nulla fosse successo. Trovate degli spezzoni dello scherzo delle Iene qui di seguito o l’intero filmato sul sito del programma: