Chiara Adamuccio de Il Collegio 4: ‘problema serio’, difficoltà e telecamere

Chiara Adamuccio de Il Collegio 4, una ragazza testarda ma molto ambiziosa

Una ragazza testarda con la passione per la scrittura, almeno così si descrive lei. Stiamo parlando di Chiara Adamuccio, studentessa de Il Collegio 4, che raggiunta da Fanpage ha parlato di quella che è stata la sua esperienza nel super seguito docu-reality di Rai 2. Chiara ha portato una novità nel programma perché è entrata in coppia, con il suo fidanzato Andrea Bellantoni, cosa che non era mai accaduta prima. I due stanno insieme da un anno e lei si dice molto felice di averlo conosciuto. L’Adamuccio è una ragazza ambiziosa che sembra già aver le idee chiare su quello che sarà il suo futuro: basti pensare che pur avendo solo 17 anni ha già scritto un libro ‘Complicato’ e fa parte anche di una compagnia teatrale. Insomma è chiaro che il suo sogno sia quello di poter entrare nel mondo dello spettacolo, cosa che lei stessa ha dichiarato durante l’intervista.

Chiara Adamuccio e il passato non proprio semplice

La vita di Chiara non è stata proprio semplice: “In passato ho avuto momenti non particolarmente felici, come la mia esperienza in ospedale per un problema molto serio che fortunatamente ho superato”, ha confidato. Sotto il tetto de Il Collegio la giovane leccese dice di essersi trovata bene, specialmente in classe dove ha legato praticamente con tutti. L’unica che non le è andata a genio è Maggy, invece tra i ragazzi dice di aver stretto amicizia più con Francesco. Che cosa l’ha sconvolta? Le regole un po’ troppo ferree della scuola e il Preside, secondo lei, un po’ troppo severo. “Nella scuola di oggi vorrei ritrovare la possibilità di esporre verbalmente qualsiasi tipo di problema, sia personale che didattico come è avvenuto nel collegio, ad esempio durante la lettura e dei temi e le discussioni, cosa che oggi trovo rara”, dice ancora a Fanpage.

“Il sapere di essere guardati può condizionare anche le azioni più normali”

Chiara sostiene che il suo comportamento, compreso quello degli altri studenti, non è stato particolarmente condizionato dalle telecamere anche se: “In certe circostanze il fatto di sapere di essere guardati può condizionare anche le azioni più normali”. Il suo professore preferito? Carmelo, che insegna breakdance. L’impressione che le hanno dato i prof è che fossero un pochino rigidi ma che nascondessero anche un lato dolce. Un esempio lampante è la professoressa Petolicchio con la quale, pur avendo avuto numerosi scontri, ha stretto comunque un buon rapporto.

Salutare ‘qualcuno’ è stato per Chiara un momento difficile

Infine, la diciassettenne rivela che il momento più difficile della sua esperienza a Il Collegio è stata l’uscita di ‘qualcuno’, invece: “Il ricordo più bello è stato quello di essere riuscita a formare un’amicizia molto forte che sta continuando anche al di fuori del collegio”.