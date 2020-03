Chiambretti è guarito dal Coronavirus: le dichiarazioni del conduttore

By

Come sta Piero Chiambretti: è guarito dal Coronavirus ed è uscito dall’ospedale

Piero Chiambretti ha vinto la sua battaglia contro il Covid-19. Il conduttore è guarito ed è tornato a casa, come fa sapere un comunicato stampa divulgato da Mediaset. Il presentatore 63enne è stato dimesso dall’ospedale Mauriziano di Torino dove era ricoverato dallo scorso 16 marzo. Piero era entrato insieme alla madre Felicita che, purtroppo, non è riuscita a sconfiggere il Coronavirus ed è deceduta qualche giorno fa all’età di 83 anni. Rientrato nella propria abitazione Chiambretti ora dovrà affrontare un lungo periodo di convalescenza. Intanto, tramite l’ufficio stampa dell’azienda per cui lavora da anni, ha deciso di fare le prime dichiarazioni sulla vicenda.

Le prime parole di Piero Chiambretti sulla sua ultima battaglia

“Sono guarito. Ho due tamponi negativi. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti”, ha fatto sapere Piero Chiambretti nella nota. “Ringrazio con tutto il cuore il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino che mi ha assistito e curato con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico”, ha aggiunto.

CR4-La Repubblica delle donne resta sospeso in tv

Nonostante la guarigione, il programma di Piero Chiambretti resta sospeso. Dopo l’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia Mediaset ha scelto di mandare in onda solo tre trasmissioni di intrattenimento: Striscia la notizia, Grande Fratello Vip, Amici.