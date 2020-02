Chi vuol essere milionario: “23 marzo 1839 giornale di Boston”, la risposta

Chi vuol essere milionario, “23 marzo 1839 sul giornale di Boston apparve la parola…”, ecco la risposta esatta

Nona domanda dal valore di 15mila euro per il simpatico dentista bergamasco. “Il 23 marzo 1839, su un giornale di Boston, apparve per la prima volta…”. Questa la domanda la cui risposta esatta è la A: “La parola OK”.

L’interrogativo suddetto è giunto dopo che il bergamasco ha preferito fare lo switch (con l’aiutino apposito). Questo il quesito cambiato: “Il 19 novembre ’99, negli Usa, ci fu la prima vincita milionaria di questo gioco. Quale affermazione sul vincitore non è vera”. Della quattro opzioni date (- A Era omonimo di un regista B La risposta finale era Nixon C Chiamò a casa per comunicare la vittoria D Ignorò la risposta del pubblico) la risposta corretta era la D.

Chi vuol essere milionario?, un successo che dura da 20 anni

Chi vuol essere milionario?, il cui ‘antenato è stato Chi vuol essere miliardario?, è sbarcato in Italia nella stagione 2000/2001 (quest’anno festeggia il ventennale) in onda su Canale 5. Volto storico del quiz show è quello di Gerry Scotti. La versione originale del format è inglese (Who Wants To Be a Millionaire?) e deve la sua fortuna agli ideatori David Briggs, Mike Whitehill and Steven Knight; è stato prodotto dalla trasmittente ITV e da Celador ed è stato trasmesso in più di 120 nazioni del mondo.