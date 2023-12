Chi ha vinto Squid Game: La Sfida su Netflix? Il vincitore

Chi ha vinto Squid Game: La Sfida tra Sam, Mai e Phil?

Sei un fan di Squid Game: La Sfida e sei curioso di sapere chi ha vinto alla fine il difficile reality aggiudicandosi l’enorme montepremi da 4,56 milioni di dollari? La risposta arriva nella giornata di giovedì 7 dicembre 2023, quando Netflix rilascia il decimo e ultimo episodio della serie dal titolo “Un giorno fortunato”.

L’ultima imperdibile puntata è caricata in piattaforma già dalle 3:00 del mattino ora italiana, introducendoci la sfida finale di questa lunga battaglia. Tra i finalisti della prima edizione di Squid Game: La Sfida troviamo Sam, Mai e Phil, personaggi che proprio in occasione dell’ultimo episodio si raccontano più da vicino per farsi conoscere meglio.

Per loro è prevista un’elegante “festa” che li vede riuniti prima dell’ultima sfida. Qui Phil racconta di aver vissuto alle Hawaii cambiando spesso lavoro, ed è quindi desideroso di ricambiare con chi lo ha sempre aiutato. Sam, invece, proviene dell’Idaho. Cresciuto in una famiglia molto religiosa ma senza padre, morto quando lui aveva diciassette anni, l’annuncio del suo coming out non è preso bene dalla madre, motivo che lo ha spinto a trasferirsi in Texas per trovare la sua strada.

Cosa sappiamo, invece, di Mai? Originaria del Vietnam, la donna è arrivata negli Stati Uniti in un campo profughi all’età di otto anni. Da adulta, dopo essersi arruolata nella Marina, è rimasta incinta di sua figlia giovanissima. Oggi è proprio con lei, i suoi nipoti e due cani, che Mai vive felice. La cena tra i tre procede quindi tranquillamente, almeno fino all’arrivo del dessert.

Chi è il vincitore di Squid Game: La Sfida?

Dopo l’elegante cena, il dessert della serata si presenta sul tavolo nella forma di tre enormi pulsanti: un quadrato, un cerchio e un triangolo. Se il primo di questi che viene premuto si illumina di verde, allora il giocatore può passare allo step successivo decidendo chi portare con sé. Diversamente, se diventa rosso, il giocatore è immediatamente eliminato. Se invece è grigio, il concorrete non subisce conseguenze. Dopo diversi istanti di insicurezza e attesa, alla fine Mai si offre volontaria e preme il pulsante per prima, il triangolo.

Questo diventa grigio, e la donna può tornare al suo posto. Il prossimo a tentare la fortuna è Sam, ma il suo pulsante diventa rosso. Il giocatore 016 è ufficialmente eliminato dalla sfida. A confrontarsi nell’ultimo scontro sono proprio Mai e Phil, chi avrà la meglio tra i due?

Giungiamo all’ultimo gioco che vede sfidarsi i due finalisti di questa dura e lunga competizione. Chi taglierà il traguardo? A deciderlo è il prossimo gioco: Sasso, Carta, Forbici. Mai e Phil si preparano quindi a scendere in campo per giocare ancora, e ancora, a quest’ultima sfida senza però riuscire mai a venirne a capo.

Alla fine di ogni round vinto, infatti, il giocatore deve pescare una chiave di ferro in grado di aprire una cassaforte che simboleggia proprio il montepremi finale. Se però la chiave è quella sbagliata, allora inizia un altro turno del gioco. Dopo diversi tentativi nessuno dei due riesce mai nell’impresa. Soltanto in seguito Mai taglia la carta di Phil e recupera finalmente la chiave giusta.

Come promesso, dentro la cassaforte è custodita una carta dorata con all’interno i 4,56 milioni di dollari. La sfida è finalmente terminata, e Mai è la vincitrice assoluta di questo reality fuori dal normale rinnovato già per una seconda edizione.