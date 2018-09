Chi è Martina Hamdy? Tutto sulla concorrente del Grande Fratello Vip

Martina Hamdy, ecco chi è la concorrente del Grande Fratello Vip: età, altezza, peso e vita privata

Martina Hamdy, 24 anni, 60kg e alta 1.70cm, è una delle concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. La giovanissima ragazza è nata a Milano, città in cui ha sempre vissuto, ma le sue origini sono per metà egiziane. Nella vita ha prima intrapreso gli studi artistici al liceo, per poi tentate di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Il volto della Hamdy è forse uno dei meno noti al pubblico di Canale 5. In ogni caso, da ormai divrso tempo, la dolce Martina è parte integrante del famosissimo portale web Meteo.it. Oltre ad annunciare le previsioni meteorologiche, la futura inquilini della Casa più spiata d’Italia è stata ospitati in varie trasmissione televisive, tra cui Tiki Taka.

Chi è Martina Hamdy: tutte le curiosità sulla giovanissima ragazza di Meteo.it

Martina Hamdy ha partecipato al programma tv Veline, arrivando addirittura nella fase finale. In ogni caso, la donna non è riuscita a divenire la Velina di Striscia la Notizia poiché la giuria preferì Giulia Calcaterra e Alessia Reato. Nel curriculum della Hamdy si possono notare anche alcuni lavori nel mondo della moda e gli studi universitarie che sembra ancora non aver portato a termine. Per quanto riguardo la vita sentimentale, non sembra esserci moltissime notizie sui social. A Tv Sorrisi e Canzoni la diretta interessata ha svelato di essere impegnata, anche se non sappiamo chi sia il fortunato.

Martina Hamdy: tutto sulla concorrente del GF Vip

Martina spera di laurearsi nei tempi previsti e per quanto riguarda il lavoro nel mondo dello spettacolo vedrà quel che arriva La Hamdy si definisce una ragazza solare e autoironica, ma anche impulsiva e pigra. Adora cucinare, ma ha qualche problemi nel tenere in ordine le cose.