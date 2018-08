Chi è Mariasole Pollio? 5 curiosità sulla youtuber e attrice

Mariasole Pollio chi è? La star di Don Matteo e Battiti Live

Mariasole Pollio è una delle youtuber più amate dagli adolescenti. Ha solo 15 anni (altezza 168 centimetri) ma sa già il fatto suo: vuole diventare un’attrice professionista. Ha mosso i primi passi nella fiction Don Matteo ed è stata scelta per il nuovo film di Leonardo Pieraccioni. Ma l’adolescente non disdegna un futuro da conduttrice. Per questo è stata scelta nell’estate 2018 dalla produzione di Radio Norba per il Battiti Live, dove ha affiancato Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Mariasole, classe 2003, è nata e cresciuta a Napoli e ha un fratello maggiore che l’ha aiutata in più di un’occasione con i suoi video su Youtube. La Pollio è molto legata alla sua famiglia e in particolare alla madre, che all’età di 3 anni l’ha scritta ad un corso di teatro. Fin da bambina, infatti, la web star ha espresso la sua volontà di diventare un’artista nel mondo dello spettacolo.

5 cose da sapere su Mariasole Pollio

1. È diventata popolare grazie a Youtube. Qui Mariasole ha aperto un canale per raccontare le sue passioni, dal mare alla musica, senza dimenticare la recitazione. I suoi video hanno appassionato numerosi adolescenti italiani, tanto che in poco tempo il canale della Pollio ha registrato più di 200 mila iscritti.

2. Francesco Facchinetti l’ha aiutato a sfondare in televisione. Il cantante e conduttore è oggi un affermato manager: con la sua agenzia promuove talenti nati sul web. Nel 2016 ha conosciuto Mariasole, che si è subito fidata del figlio di Roby dei Pooh.“Il 26 ottobre del 2016 ho incontrato Mariasole per la prima volta. Era un fiume in piena, una ragazza di 13 anni con una testa che viaggia alla velocità della luce e un cuore pieno di sogni. Non ha mai cercato di proporsi per quello che non era. Onesta con se stessa e con gli altri ha sempre cercato di inseguire il proprio scopo con la genuinità che la contraddistingue. Sono stato io a cercare di tenerle i piedi per terra, spiegandole come fosse difficile riuscire a realizzare progetti tanto grandi, ma che sicuramente ci avremmo provato. Era così determinata che l’ho mandata a fare un provino per Don Matteo insieme a centinaia di altri ragazzi della sua età che volevano quella parte. Alla fine ce l’ha fatta. Quello era il suo obiettivo e l’ha raggiunto”, ha raccontato Francesco su Instagram.

3. È stata Sofia in Don Matteo 11. Nell’ultima stagione della popolare serie tv, Mariasole Pollio ha indossato i panni di un’ adolescente aiutata dal personaggio di Terence Hill. In alcune scene la giovane attrice ha recitato accanto ad Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, che ha preso parte alla serie con un piccolo ruolo.

Le altre curiosità su Mariasole Pollio

4. È stata scelta per il nuovo film di Leonardo Pieraccioni. Mariasole Pollio debutterà al cinema nel film Se son rose con il ruolo di Yolanda, la figlia del protagonista interpretato da Pieraccioni.

5. È single. In passato si è vociferato di una relazione tra Mariasole e il collega youtuber Luciano Spinelli ma i due hanno seccamente smentito questo gossip.