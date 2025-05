“Chi è ferito, ferisce”, Cecilia Rodriguez e il messaggio cifrato. Ignazio dov’è?

Soltanto qualche mese fa si mostravano intenti a preparare il matrimonio da favola; oggi, invece, sembra che le loro strade si stiano separando. Per ora, né Cecilia Rodriguez né Ignazio Moser hanno confermato la crisi, ma sono tanti i dettagli sui social che lascerebbero pochi dubbi sulla loro storia d’amore. Qualche ora fa, la modella argentina ha pubblicato un post che ha alimentato ancora di più la curiosità dei fan, che non vorrebbero mai vederli separati.

Il post sui social di Cecilia Rodriguez

“Chi è ferito, ferisce. Chi è guarito, cura”. È questa la frase condivisa da parte di Cecilia Rodriguez in un post sui social, che ha attirato maggiormente l’attenzione dei follower, ormai concentrati sulla presunta crisi con il marito Ignazio Moser. Da settimane, infatti, i due non appaiono più insieme online, per tale motivo in molti credono che tra loro si sia rotto qualcosa.

Tuttavia, non sono emersi ulteriori dettagli sul possibile allontanamento della coppia, ma, viste le ultime indiscrezioni, le ragioni potrebbero essere diverse.

Le ipotesi sulla presunta crisi

Che le coppie attraversino delle crisi è naturale, ma quando queste sono causate da parenti, la questione cambia. È il caso di Ignazio e Cecilia, che si sarebbero allontanati a causa di Belen. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, la modella argentina avrebbe timore di un presunto tradimento del cognato nei confronti della sorella.

Un’altra ipotesi riguarda il lutto che l’ex gieffino ha vissuto poche settimane fa, quando, ha perso improvvisamente uno dei suoi più cari amici. Pertanto, potrebbe essere che il modello desideri vivere un momento di tranquillità, lontano dai riflettori.

Infine, è emersa ancora una volta la questione riguardante la gravidanza. Da mesi si parla di una possibile fecondazione, ma non è mai stata smentita né confermata dai diretti interessati, che vorrebbero diventare genitori. Tra gli esperti di gossip, c’è chi è pronto a scommettere che che stiano per annunciarla, ma anche in questo caso non ci sono notizie certe.

La reazione di Ignazio Moser

Mentre i fan continuano a curiosare e a chiedersi cosa possa essere successo tra Ignazio e Cecilia, l’ex gieffino è sparito dai social da circa due settimane. Questa scelta sembra confermare che il giovane si stia prendendo una pausa da tutto, probabilmente perché sta attraversando un momento difficile. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire cosa si nasconde dietro a questo silenzio assordante. E il web si augura che la loro storia continui e che tutto questo non abbia nulla a che fare con una separazione.