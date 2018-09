Chi è Elia Fongaro? Tutto sull’ex Velino di Striscia la notizia

Elia Fongaro: età, altezza, lavoro e vita privata dell’ex Velino di Striscia la notizia

Elia Fongaro, 27 anni, 75kg e alto 1.85cm circa, è nato in provincia di Vicenza e ad oggi vive a Milano. Nella vita fa il modello ed è noto al pubblico italiano per essere stato Velino del tg satirico di Canale 5 Striscia la notizia nel 2013. Ora, il ragazzo è pronto ad entrare nella Casa della terza edizione del Grande Fratello Vip. Negli anni ha posato per moltissimi dei più noti brand sia come modello che come fotomodello. Dopo aver preso il diploma in ragioneria, Fongaro si è iscritto all’università, più precisamente alla facoltà di Scienze Politiche. Durante gli studi, Fongaro ha continuato a lavorare nel mondo della moda e non solo. Ora, sta entrando a tutti gli effetti anche nel mondo dello spettacolo, più precisamente del piccolo schermo.

Vita privata Elia Fongaro: tutto quello che c’è da sapere sull’ex Velino e concorrente del Grande Fratello Vip

La partecipazione a Striscia la notizia pare sia arrivata un po’ per caso. Elia ha infatti dichiarato di aver preso parte ai provini solo ed esclusivamente per vedere dal vivo il Gabibbo. La vita privata dell’ex Velino pare sia top secret e totalmente sconosciuto agli appassionati di gossip. Nonostante ciò, ad oggi, Fongaro è single e lo ha rivelato lui stesso al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Il giovane si definisce una persona leale e impulsiva e spera di evolversi come uomo grazie all’esperienza che si appresta a vivere all’interno del Grande Fratello Vip.

Elia Fongaro: tutte le curiosità sull’ex Velino

Elia Fongaro sui social è seguitissimo e conta più di 38 mila followers. Nel suo profilo privato è possibile ammirarlo in tutta la sua bellezza e fisicità. Vedre se nella Casa del reality-show di Ilary Blasi e Alfonso Signorini riuscirà a far battere il cuore alle telespettatrice e alle sue coinquiline e compagnie di avventura.