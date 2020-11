Eleonora Pratelli, moglie di Beppe Fiorello: chi è e di cosa si occupa

By

Beppe Fiorello, 51 anni, ha sposato Eleonora Pratelli, 46, dopo anni di felice convivenza. Nel 2010, in una chiesa all’interno del Vaticano, sono arrivati i fiori d’arancio. L’attore e la moglie sono una coppia da quasi 20 anni e già prima del matrimonio i due hanno festeggiato la nascita dei loro due figli: Anita e Nicola. La primogenita si avvicina alla maggiore età, avendo oggi 17 anni, mentre il secondo ne ha 15.

I riflettori sono sempre stati puntati sul fratello di Rosario Fiorello, che è tornato sul piccolo schermo con la fiction che va in onda su Rai Uno ‘Gli orologi del Diavolo’, ma anche la moglie è impegnata nel mondo dello spettacolo. Un lungo cammino, prima di trovare il proprio spazio, che è partito più di due decadi fa, nel 1997. La donna ha fatto la cosiddetta gavetta presso alcune agenzie del mondo della moda, curando per diverso tempo l’immagine delle dive. Eleonora, ora, è CEO di Suite19, una agenzia specializzata in ‘celebrities endorsement‘.

Ma cosa fa di preciso Suite19? Dà un servizio a personaggi noti grazie a team specializzati che pensano nel minimo particolare ai dettagli del look del vip che partecipano ad eventi, appuntamenti e kermesse.

Eleonora Pratelli, moglie di Beppe Fiorello: storia di un grande amore

Beppe Fiorello ed Eleonora Pratelli si sono incontrati per la prima volta nell’ufficio di lei. In diverse occasioni i due hanno spiegato che l’attrazione e l’interesse reciproco sono stati pressoché istantanei: un colpo di fulmine. A riprova di ciò l’attore siciliano ha narrato in un’intervista del passato che, subito dopo aver lasciato lo studio della Pratelli, le ha inviato un messaggio con scritto: “Tu sei la madre dei miei figli”.

Il corteggiamento è poi proseguito quando si sono rivisti casualmente su un aereo per Los Angeles; da quell’incontro fortuito, hanno iniziato a frequentarsi fino ad arrivare ad essere inseparabili. Figli e nozze sono stati step ‘naturali’, frutto di una relazione solida.

Beppe si definisce un uomo fedele e un po’ all’antica. Altra cosa di cui è convinto è che la consorte sia il perno della famiglia, capace di trasmettere energia e positività.

Infine, c’è un’ultima chicca riguardante Eleonora: non solo è un’esperta di moda e look, ma se la cava benissimo anche ai fornelli, altra sua passione. Un debole a tavola dell’imprenditrice? Spaghetti al pomodoro e basilico. Ghiottissima anche di lamponi.