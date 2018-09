Andrea Agresti: carriera e vita privata dell’inviato de Le Iene

Andrea Agresti: dalle Iene arriva a Tale e Quale Show

Andrea Agresti, (44 anni) nato a Pistoia nel 1974, rappresenta uno dei personaggi più amati del pubblico de Le Iene. Il suo esordio in televisione arriva nel 1993 con Telepirata, trasmissione in onda sul canale locale di Toscana Tv. Dopo pochi anni, sempre da comico, fa la sua prima comparsa in una commedia grottesca. Arriva nel 2000 a Striscia La Notizia e, da qui, la sua carriera spicca completamente il volo. Nel noto programma di Canale 5, Agresti inizia come inviato. Nel frattempo, però, ottiene una piccola parte nella serie tv Carabinieri e, insieme a questo, cerca di tenersi impegnato anche nel mondo teatrale.

Andrea Agresti dal 2005 fa parte de Le Iene

Il toscano, nel 2005, entra a far parte del cast de Le Iene. E, dopo avervi partecipato nelle vesti di inviato per moltissime edizioni, ecco che nel 2016-2017 ne diventa conduttore a tutti gli effetti. Nel nuovo ruolo, Andrea viene affiancato dalla Iena Nadia Toffa, alternandosi con i vari colleghi Matteo Viviani, Paolo Calabresi e Giulio Golia. Due anni fa, durante uno dei suoi tanti servizi nel medesimo programma, Agresti finì in pronto soccorso perchè aggredito e picchiato da una donna.

Vita privata e passioni della Iena Agresti

Quel che si sa della vita privata del conduttore è che nel 2015 è diventato papà di due gemelli: Luca e Carolina. È sposato ma il volto della moglie non appare su Instagram e social vari. È un tifoso sfegatato della Roma ed appare molto legato ai suoi amici e ai colleghi di lavoro. Alla domanda, qual è il tuo sogno nel cassetto, Andrea risponde: “Vorrei essere Ian Gillan un paio di mesi, volare sull’Ed Force One degli Iron Maiden pilotato da Bruce Dickinson, e il giorno che non avrò più le forze per fare le iene affacciarmi timidamente al cinema”.