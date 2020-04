Alessia Ferrante: la web influencer muore a 37 anni per chirurgia plastica

Chi è Alessia Ferrante e perché è morta durante un intervento di chirurgia plastica

Alessia Ferrante è morta durante un intervento di chirurgia plastica. Il fatto è successo venerdì scorso a Bisceglie, in Puglia, in una clinica privata. La 37enne era una influencer nel campo dell’estetica con più di 106 mila follower su Instagram. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata colta da infarto mentre le stavano praticando l’anestesia per un intervento di liposuzione. Sarà comunque l’autopsia a fare chiarezza. Per il momento titolare del poliambulatorio dove è avvenuto l’intervento è indagato per omicidio colposo. A quanto pare è stato lui ad allertare i soccorsi.

Alessia Ferrante è morta durante un intervento di liposuzione

Quando l’ambulanza è arrivata gli addetti del 118 hanno tentato invano manovre rianimatorie. Il pm di turno nelle prossime ore disporrà l’autopsia sul corpo di Alessia Ferrante. Nel frattempo i Carabinieri della compagnia locale hanno sequestrato alcune attrezzature della clinica con l’obiettivo di ricostruire e accertare cosa sia davvero accaduto. Alessia si sarebbe dovuta sottoporre, in anestesia locale, ad un intervento di asportazione di tessuto adiposo dalle gambe. Ma subito dopo la somministrazione del farmaco anestetico si è sentita male. Sembra che già in passato si fosse sottoposta ad altri interventi di chirurgia plastica in altri studi medici.

Alessia Ferrante era la figlia di un ex calciatore di Serie A

La giovane era la figlia di Lorenzo Ferrante, calciatore professionista che ha disputato pure due campionati di Serie A, dal 1979 al 1981, con l’Avellino.