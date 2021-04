By

Tutto quello che non sapete su Alessandra, diventata popolare su Tik Tok e Instagram grazie alle sue imitazioni delle web influencer

Alessandra Rametta, conosciuta semplicemente col suo cognome, è uno dei personaggi del momento. Le sue imitazioni stanno spopolando su Tik Tok e Instagram. La giovane ha preso di mira le web influencer italiane più conosciute come Chiara Ferragni, Giulia De Lellis, Chiara Nasti. Ma Rametta ha messo in luce il suo talento imitando anche conduttrici televisive molto famose quali Maria De Filippi e Barbara d’Urso. Un successo dietro l’altro che ha permesso ad Alessandra di diventare un vero e proprio fenomeno.

Ma chi è Rametta e come è riuscita a farsi notare nel vasto mondo dei social network? Classe 1999, Alessandra è di Ciampino. È una studentessa universitaria con la passione per il mondo dello spettacolo. È diventata popolare grazie a Tik Tok. Ha esordito sulla piattaforma cinese nel 2020 pubblicando dei video ironici e poi, grazie ad un’idea della sorella minore Federica, ha iniziato a imitare personaggi famosi ed influncer.

Filmati brevi ma divertenti che hanno subito conquistato gli altri follower. Risultato? Gli sketch di Rametta sono diventati virali e hanno ottenuto un grande riscontro anche su Instagram. Nel giro di poco tempo la 21enne è diventata così popolare che le sue imitazioni sono state viste pure dalle dirette interessate. Tutte – da Giulia De Lellis a Chiara Ferragni, passando per Barbara d’Urso e Chiara Nasti – si sono complimentate con la ragazza.

In una intervista rilasciata al Messaggero Alessandra Rametta ha spiegato che la sua preferita è Giulia De Lellis:

“Ha cominciato come influencer e ora conduce il programma Love Island. È autentica come ai tempi di Uomini e Donne. C’è chi invece, col successo, cambia”

Se Giulia De Lellis si è limitata a condividere l’imitazione di Rametta nelle sue stories Instagram Chiara Ferragni ha decisamente fatto di più. La moglie di Fedez ha inviato la borraccia della sua linea, la Chiara Ferragni Collection, a Rametta. Un regalo davvero inaspettato per l’imitatrice, che aspetta di avere qualche riscontro anche da Maria De Filippi.

Alessandra Rametta sogna di lavorare in televisione, magari in un programma comico. Niente reality, ha puntualizzato. La ragazza è pronta a studiare recitazione, visto che fino ad oggi non l’ha mai fatto. Molto probabilmente mollerà l’attuale facoltà: Rametta è iscritta a Lingue ma ha ammesso di avere più di qualche difficoltà col russo.

Chi è Rametta e quanto guadagna con le sue imitazioni

Nell’intervista a Il Messaggero Alessandra Rametta ci ha tenuto a precisare che la sua occupazione principale è quella di studentessa. Nel tempo libero lavora come baby sitter per non pesare troppo sui genitori (il padre è un militare).

“Tik Tok mi fa guadagnare qualcosa, ma giusto per levarmi degli sfizi. Con i primi soldi mi sono comprata un telefono nuovo”

Alessandra Rametta è presente su Tik Tok e Instagram ma non su Facebook. L’imitatrice è fidanzata da tre anni con Francesco, un ragazzo estraneo al mondo dello showbiz. Di recente la coppia è in crisi: a confidarlo la stessa Rametta. A quanto pare l’improvvisa popolarità di Alessandra e la gelosia di lui hanno messo a repentaglio la relazione.