Cher torna a parlare della transizione del figlio Chaz Bono: “Non è stato facile”

Cher si confida: la sua principale paura dopo il coming out del figlio Chaz

Cher è sicuramente una delle cantanti più amate e acclamate di tutti i tempi. Essendo sempre stata sotto i riflettori, ovviamente, anche della sua vita privata si e spesso parlato. Proprio recentemente, per esempio, la cantante ha risposto ad alcune domande sul figlio Chaz (nato Chastity), che come molti sanno ha iniziato il suo percorso di transizione nel 2010. A PrideSource, difatti, la l’intramontabile Cher ha confidato: Il coming out di Chaz? “Non l’ho affrontato così facilmente. Quando ho scoperto che Chaz era gay, non è stato facile. Poi è successo ugualmente quando ho scoperto che Chaz era in transizione. Credo che si abbia paura di perdere il bambino che ami, paura per cosa lo andrà a sostituire. Penso che riguardi soprattutto quel tipo di paura. Perché conoscevo la persona che era, ma mi domandavo chi sarebbe diventato e cosa avrebbe significato”.

Cher torna a parlare della transizione del figlio Chaz Bozo: “Ora andiamo più d’accordo di prima”

A far cambiare idea a Cher, anche se c’è voluto del tempo, è stata però alla fine la felicità del figlio. Lei per prima, infatti, si è messa nei panni di Chaz e, dopo averlo fatto, ne ha capito veramente le sofferenze. “Se mi svegliassi domani nel corpo di un uomo mi strapperei gli occhi” ha infatti spiegato la cantante nella sua intervista “Se è questo quello che si sente allora deve essere così doloroso che non fa differenza quello che pensano gli altri […] Chaz è infatti felice ora, andiamo d’accordo più di prima”.

Chaz Bono: il figlio di Cher attivista e sostenitore dei diritti civili negli USA

Il coming out e il travagliato percorso di transizione iniziato nel 2010 ha sicuramente reso Chaz Bono una persona molto più consapevole e attenta a determinate tematiche col tempo. Il figlio di Cher, infatti, è oggi un convinto attivista e sostenitori dei diritti civili in America. Un’attiva questa che, insieme a quella di scrittore, attore e musicista, viene oggi svolta praticamente a tempo pieno dal ragazzo.