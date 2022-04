Chef Rubio attacca i Maneskin, Damiano replica e provoca: scontro social

L’esibizione della band al Coachella ha ancora strascichi, ma non per la musica bensì per la presa di posizione contro la guerra in Ucraina

Chef Rubio ha attaccato i Maneskin dopo il Coachella. Durante il festival musicale americano la band si è apertamente schierata contro la guerra in Ucraina, e in modo particolare ha condannato Putin e le sue azioni. Una presa di posizione molto forte, che ha strappato applausi e consensi nella maggior parte dell’opinione pubblica ma non nella sua totalità. C’è chi non ha appoggiato questo gesto dei Maneskin e ha sentito l’esigenza di farlo sapere anche con parole colorite sui social. E poi c’è chef Rubio che ha criticato la band per aver parlato solo dell’Ucraina e non delle altre guerre in atto nel mondo.

“In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià”, così ha esordito Rubio contro i Maneskin nel suo primo tweet di ieri. Ha proseguito parlando della guerra e delle persone costrette ad amputare una gamba in seguito a una pallottola che si beccano. E ha concluso così: “Grrr quanto siete ribelli ca..o (fa ride che ve seguite da soli)”. Avrebbe potuto formulare meglio la sua critica? Forse sì, visto che in seguito ha rielaborato il suo pensiero in maniera diversa.

Intanto il modo scelto per questo primo tweet ha scatenato la risposta provocatoria di Damiano David: “Doppia salsiccia per me”. Si può dire che Damiano abbia risposto a tono, visto che Rubio ha anche preso in giro la band romana. Stamattina inoltre lo chef è tornato all’attacco. In un nuovo tweet ha scritto che sarebbe bello che i Maneskin con la loro visibilità scrivessero una canzone anche per Gaza, per la Palestina o per Israele. In un secondo tweet ha replicato alla provocazione di Damiano:

“Con doppia salsiccia cosa intendi? Che facciamo pesce pesce? Che devo limitarmi a cucinare perché solo quello pensi che sappia fare? Avresti potuto cogliere l’invito a saperne di più sul dramma dei palestinesi ma hai risposto come fanno i leghisti, i fascisti, i sionisti e il PD”

In realtà ha espresso il suo invito con parole che non potevano non provocare una reazione nei Maneskin, c’era da aspettarselo. Damiano, insomma, si è limitato a replicare usando gli stessi toni. Poco dopo ha scritto un altro tweet indirizzato a Damiano:

“Caro Damiano, perché hai fatto questo collage sulle Instagram stories (non ce l’ho) quando potevi scrivermi qui su Twitter? Il mio commento era polemico ma vi invitava a prendere posizione per la Palestina. Aspettiamo una presa di posizione in futuro. Grazie”

Il collage a cui ha fatto riferimento chef Rubio è un insieme di diversi tweet in cui più utenti hanno aperto la polemica pure su un gesto come questo, e Damiano ha scritto “Benvenuti in Italia”. E mica ha torto, da qualche anno a questa parte il popolo italiano ha la polemica facile, così come il criticare o attaccare una persona, Vip o Nip che sia. Lo scontro social tra chef Rubio e Damiano dei Maneskin si sarà concluso così oppure ci saranno risvolti?