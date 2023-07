Checco Zalone: “Mi hanno rubato tutto, pure le mutande”

Piccola disavventura per Checco Zalone, comico pugliese in tour con il suo spettacolo in Veneto. A Padova, come raccontato da lui stesso, avrebbe subito un furto. “Si sono portati via tutto” ha spiegato. Sul palco di Piazzola sul Brenta, il comico ha messo al corrente il pubblico di quanto accaduto.

Checco Zalone derubato: ecco cosa è successo

“Neanche le mutande mi hanno lasciato” ha spiegato Checco Zalone, cercando di sdrammatizzare su quanto accaduto a Padova il giorno prima dello spettacolo. La macchina del comico, infatti, è stata aperta, permettendo di portare via tutto quello che c’era all’interno. Con la consueta ironia che da anni lo caratterizza, Checco è riuscito a far ridere il pubblico pur raccontando un evento spiacevole.

Amore+Iva, lo spettacolo di Zalone su Canale 5

Nella presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il grande ritorno della comicità con lo spettacolo teatrale di Checco Zalone, intitolato Amore+Iva. L’attore è in tour da mesi in giro per l’Italia con il suo show, facendo record di sold-out. L’ad Mediaset aveva spiegato che lo spettacolo era previsto nel periodo tra metà ottobre e metà novembre su Canale 5.

Con ogni probabilità, quindi, rivedremo presto Checco Zalone in tv, nello specifico su Canale 5. Tra le ultime apparizioni sul piccolo schermo del comico pugliese, non si può non ricordare la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2022, quando fu il super ospite della kermesse condotta da Amadeus. Protagonista della seconda serata, Zalone si esibì con alcuni dei suoi brani, come Poco Ricco o Angela. Pochi anni prima, nel 2019, il comico era stato ospite di Fiorello a Viva Raiplay per promuovere il film Tolo Tolo. Per l’occasione, Zalone propose la canzone La nostalgie de bidet.

Checco Zalone, negli anni, è stato molto attivo anche in ambito cinematografico. Attore e sceneggiatore dei suoi cinque film, questi ultimi hanno complessivamente incassato 220 milioni di euro e quattro di questi compaiono nella lista dei dieci film con maggiori incassi in Italia. L’ultimo film realizzato, Tolo Tolo, è uscito nel 2020, vedendolo impegnato anche come regista. Il lungometraggio vinse il Globo d’oro come miglior commedia e il David di Donatello come miglior canzone originale.