Checco Zalone canta Angela a Sanremo 2022: scoppia il delirio sui social

Checco Zalone ospite a Sanremo 2022 ha divertito tutti, o quasi. D’altronde vale sempre la regola del non si può piacere a tutti, c’è anche gente a cui i comici annoiano per esempio. Eppure il successo di Checco sui social è sempre una garanzia, lo è stato anche stasera in occasione della seconda serata del festival, il terzo con la conduzione di Amadeus che ha voluto fortemente il comico. Forse per sostituire il suo Ciuri? Fiorello non è mancato nella prima serata di ieri, ma ha mantenuto la promessa per stasera: avrebbe seguito il festival da casa, con copertina e tisana.

In attesa di scoprire se Fiorello tornerà a Sanremo, magari per la finale, stasera Checco Zalone a Sanremo 2022 ha intrattenuto la parte di pubblico che ama la comicità sul palco. Non sono mancati i tweet contro il comico e qualcuno ha provato anche a sollevare i soliti polveroni, ma stavolta ha vinto la parte di pubblico social che si è divertita. Le polemiche si sono riassorbite nel giro di una manciata di minuti, insomma. Zalone è intervenuto per la prima volta verso le nove e mezza raccontando una favola. Un’ora dopo ha cantato Poco ricco, un brano destinato già a diventare una hit.

Il suo terzo e ultimo intervento c’è stato verso le undici e mezza, quando è apparso nei panni di un virologo, e non uno qualsiasi. Zalone ha imitato Albano Carrisi e si è presentato come suo cugino, il virologo Oronzo Carrisi da Cellino San Marco. Che è un personaggio immaginario, sempre meglio sottolinearlo. Dopo aver cantato Pandemia non andare via, Amadeus ha salutato il suo ospite con l’applauso della platea e un’ultima richiesta: cantare Angela, che tanti chiedevano a gran voce sui social da tutta la serata.

Checco Zalone ha cantato Angela a Sanremo 2022 e Twitter è esploso! I tweet si sono rincorsi, sono stati una marea e tutti hanno manifestato una gioia incontenibile per questa canzone tratta dal film Cado dalle nubi. C’è chi ha scritto che Angela si canta con la mano sul cuore e chi ha sostenuto che dopo questo brano “possiamo chiudere tutto”. Questo uno dei tweet più belli e divertenti: “Pure Piero e Alberto hanno scelto come nome d’arte Angela. Cosa vogliamo aggiungere”.

Pure Piero e Alberto hanno scelto come nome d'arte Angela. Cosa vogliamo aggiungere. #Sanremo2022 #CheccoZalone — SarahBi (@LetmeBSarah) February 2, 2022

Angela si canta con la mano sul cuore #Sanremo2022 — Sarah 康婷 (@Serpy95) February 2, 2022

Possiamo chiudere tutto per me #sanremo2022 — BELLA???????? (@bellacaf2110) February 2, 2022

Io non so dove vivo probabilmente sulla luna ma se mi dicevano che questa era un inedito di sanremo io ci credevo, mai sentita prima #Sanremo2022 — Poperie (@lapoperie) February 2, 2022