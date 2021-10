Che tempo che fa: Tarantino è su di giri, Fabio Fazio in visibilio

Quentin Tarantino è stato l’ospite internazionale della puntata di Che tempo che fa di stasera, 17 ottobre. Il regista statunitense, che alle spalle ha una filmografia di tutto rispetto, è stato il primo invitato non italiano di questa stagione a presentarsi fisicamente in studio. Una bella sorpresa per tutti i telespettatori che da ormai più di un anno e mezzo, causa Covid, si sono abituati ad assistere ad interviste a dei freddi schermi e a distanza.

E per fortuna che Quentin Tarantino era presente fisicamente in puntata! Se non ci fosse stato ci saremmo persi più di qualche divertente siparietto con il padrone di casa. Se Tarantino si fosse collegato da casa, infatti, Fabio Fazio non si sarebbe probabilmente accorto delle particolari scarpe del regista. Per l’occasione, il videomaker ha indossato degli stivaletti con una fantasia molto particolare. Le calzature del regista hanno così portato ad un simpatico sketch, con Fazio che faceva il paragone con le scarpe del regista.

Fra un aneddoto e l’altro (come il ricordo di Ennio Morricone, con cui il regista ha vinto l’Oscar grazie a The Eightful Eight) Tarantino, che era particolarmente allegro e su di giri, ci ha regalato anche un altro gustoso momento televisivo. Quando Fazio ha mostrato al genio dietro Kill Bill alcune scene dei suoi film più famosi (parecchio sboccati) Tarantino si è prodigato a ripetere le battute in italiano, parolacce comprese. Ed ecco che in studio (per fortuna non da casa) sono volati c…. a non finire.

Fra l’altro, il dissacrante scambio fra i due è stato poi ripreso pochi minuti dopo da Luciana Littizzetto. La comica si è infatti lamentata di non poter dire praticamente più niente in studio, mentre a Tarantino è stato concesso la qualunque. “Ah, ha detto le parolacce che ridere, mentre a me ogni volta me ne dice tante…” ha sottolineato la Littizzetto.

Un’ultima curiosità. Nel corso del suo incontro con Tarantino, Fabio Fazio ha anche chiesto al regista di poter essere incluso in uno dei suoi prossimi film. Il ruolo? Il presentatore sogna di poter interpretare “il morto” in una sua nuova pellicola.