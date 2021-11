Che tempo che fa: Spadafora fa coming out in lacrime, la reazione di Fazio

Sorpresa da Fabio Fazio nel corso della puntata di Che tempo che fa del 7 novembre. In studio in trasmissione, in diretta nazionale di fronte ad un pubblico potenziale di milioni di spettatori, l’ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha fatto coming out come omosessuale.

Si tratta, questa, di una notizia assolutamente in esclusiva, che nessuno si sarebbe aspettato di sentir dire in prima serata. Un messaggio molto importante, trasmesso con tutta la naturalezza del caso. Della sua sessualità l’ex ministro dovrebbe inoltre aver parlato anche nel suo nuovo libro, che ha presentato proprio da Fabio Fazio in anteprima.

Vincenzo Spadafora fa coming out a Che tempo che fa: la reazione di Fabio Fazio

Rivelando quello che il pubblico da casa ancora non sapeva, il pentastellato ad un certo punto si è anche commosso. Il politico ha fatto una lunga pausa prima di proseguire con il suo discorso, con gli occhi colmi di lacrime. Un bel respiro e poi ha proseguito, sottolineando un altro punto molto rilevante. Spadafora ha infatti ribadito il suo essere cattolico, una caratteristica che non è così scontata per una persona appartenente alla comunità LGBT. “Io l’ho fatto anche per me stesso, ho imparato forse troppo tardi che è importante volersi bene e rispettarsi” queste le parole del Ministro Spadafora, di fronte ad un Fabio Fazio “sul pezzo” più che mai (“Secondo me da domani lei sarà più leggero e più felice di prima” ha commentato il presentatore.

Il tema è emerso in trasmissione, in particolare, alla luce del risultato a dir poco disastroso della recente campagna a favore del DDL ZAN. Qualche giorno fa il disegno di legge proposto dal piddino Alessandro Zan è ufficialmente stato affossato dal Senato, una sconfitta per una comunità molto attiva sui social che da anni chiede maggiori tutele contro discriminazioni e violenze.

Molto positive le reazioni sul web. A Spadafora sono arrivati i complimenti di molti utenti su Twitter, che si sono congratulati con il politico per il coraggio e per aver normalizzato il tema dell’omosessualità.

L'ex Ministro Spadafora si commuove a #CTCF nel parlare della propria sessualità pubblicamente come dovere di "rispetto innanzitutto per me stesso. Da domani sarò più felice perché più libero". Un bel passaggio TV, delicato e coraggioso. — Stefano (@SdeRenato) November 7, 2021

Se siete interessati ad approfondire la questione il nuovo libro di Vincenzo Spadafora, intitolato Senza riserve – In politica e nella vita arriverà in tutte le librerie fisiche e online il prossimo 11 novembre.