Che tempo che fa, Ranieri frecciata al marito. Fazio imbarazzato

Nella puntata di Che tempo che fa in onda questa sera su Nove, Luisa Ranieri è stata ospite ed ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, affermando di vivere uno dei momenti più belli della sua vita da un punto di vista professionale. L’attrice ha parlato anche di suo marito e del legame che c’è tra loro, tuttavia, non ha perso occasione di lanciare una frecciatina nei suoi confronti che non è passata inosservata e che ha spiazzato il conduttore Fabio Fazio.

Luisa Ranieri ospite a Che tempo che fa

Fabio Fazio ha invitato in studio a Che tempo che fa Luisa Ranieri, grande attrice italiana e moglie del collega Luca Zingaretti. L’artista è stata accolta dal conduttore e dal pubblico presente a ritmo di Mi sei scoppiato dentro al cuore, percorrendo in tutta la sua eleganza la scalinata, fino a prendere posto per iniziare l’intervista.

Insieme al presentatore, la Ranieri ha parlato della sua carriera, affermando di avere sempre la sensazione di essere una ragazza alle prime armi che sta per iniziare il suo percorso lavorativo. “Ho sempre quello spirito, anche se ho fatto tanta strada, tante porte chiuse, tante porte aperte, tanti no, ma anche bellissimi sì. – ha continuato – I no servono servono quanto i sì, servono perché maturi, capisci cosa non va bene o va bene. I no servono anche a darti determinazione e forza”.

La frecciatina al marito

Nel corso dell’intervista non sono mancate domande sul rapporto con il marito Luca Zingaretti e sulla famiglia. Con ironia e in vista del Natale, Fabio Fazio ha fatto la battuta all’ospite affermando di sapere bene che lei e il suo compagno sono una coppia non convenzionale e che non amano farsi i regali nelle ricorrenze. “Però diamogli un aiuto a sto ragazzo – ha chiesto il conduttore – c’è qualcosa che desideri così non ci sta tanto a pensare?”.

A quella domanda, la Ranieri ha risposto prontamente, affermando: “Non desidero niente”. Poi ha continuato, lanciando una piccola freccia al marito: “La vita è troppo facile se gli dico pure quello che mi deve regalare. Se mi conosce bene sa cosa mi piace”. A quel punto, Fazio ha ripreso la parola e un po’ imbarazzato ha concluso: “Luca buona fortuna”.

Il matrimonio di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti

Non amano parlare della loro vita privata e lo fanno raramente. Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si sono sposati nel 2012 ed oltre ad essere marito e moglie sono anche colleghi. Si sono conosciuti nel 2005 e da quel giorno non si sono più lasciati, qualche anno fa hanno messo al mondo due figlie, Emma e Bianca che hanno coronato il loro sogno di formare una famiglia. Complici e molto vicini, uno è il supporto dell’altro. Il loro è un rapporto di stima oltre che di amore che non conosce limite.