Che tempo che fa in onda anche a Pasqua 2020: Fazio rinuncia alla pausa

Fabio Fazio in onda anche a Pasqua, domenica 12 aprile 2020, con Che tempo che fa

L’emergenza Coronavirus continua a stravolgere i palinsesti televisivi. Domenica 12 aprile, giorno di Pasqua 2020, andrà in onda regolarmente su Rai 2 Che tempo che fa con Fabio Fazio. Per informare i telespettatori con gli ultimi aggiornamenti del Covid-19 il conduttore e giornalista ha deciso di rinunciare alla consueta pausa pasquale. Negli ultimi anni, infatti, la trasmissione non è mai andata in onda per ben due settimane per via delle festività religiose. Scelta non consona con i tempi che stiamo vivendo e così Fazio ha scelto di essere in prima linea pure nei giorni di festa al contrario di altre reti.

Cosa va in onda in tv a Pasqua 2020: Fabio Fazio confermato

Se Fabio Fazio ha scelto di andare in onda con Che tempo che fa nel giorno di Pasqua, Mediaset ha preso una decisione diversa. Il talk show di Barbara d’Urso – Live-Non è la d’Urso, in onda onda domenica sera su Canale 5 – non andrà in onda il 12 aprile. Rai Uno, invece, proporrà Gesù, film del 1999 con protagonista Jeremy Sisto. Si tratta di una coproduzione tra Europa e Stati Uniti. Nel cast: Debra Messing, Gary Oldman, Claudio Amendola, Luca Zingaretti, Elena Sofia Ricci, Gabriella Pession, Luca Barbareschi, Stefania Rocca.

Gli ascolti tv di Fabio Fazio con Che tempo che fa

Ogni domenica sera Che tempo che fa, che dall’autunno 2019 è retrocesso da Rai Uno a Rai Due, conquista più del 9% di share. Le ultime puntate sono state dedicate prevalentemente all’emergenza Covid-19.