Che Tempo Che Fa: Massimo Lopez e Tullio Solenghi nel cast di Fazio

Novità in arrivo nel cast di Che Tempo Che Fa. Il programma di Fabio Fazio tornerà a partire da settembre su Rai3. Il conduttore, nonchè autore, ha deciso di arruolare come ospiti fissi anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi. L’annuncio è stato comunicato sui social ufficiali della trasmissione:

“Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa: Massimo Lopez e Tullio Solenghi”

Il volto Rai, così, allargherà il proprio parco artisti con i due attori e comici. Per anni Lopez e Solenghi hanno fatto parte dell’indimenticato Trio con Anna Marchesini. Eccezionalmente si era ricostituito per l’ultima volta nel 2008 in occasione dello spettacolo Non Esiste più la Mezza Stagione, che ricordava i 25 anni della fondazione del gruppo. Dopo Nino Frassica e Ale e Franz, Fazio continua a strizzare l’occhio alla comicità autentica e rara che si vede nella televisione di oggi, ma che ogni spettatore ha dimostrato di continuare ad apprezzare.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono già andati ospiti a Che Tempo Che Fa. Nel dettaglio, hanno fatto la loro apparizione durante la prima puntata della stagione tv 2020/2021 per festeggiare i 50 anni di carriera dell’attore, comico, regista e imitatore genovese. Oltre all’impegno televisivo, i due comici saranno impegnati con il loro show in giro per i teatri d’Italia.

A fine anno, precisamente il 2 dicembre, saranno al Teatro Nuovo di Ferrara mentre il 17 dicembre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto. Altre date sono in via di definizione, come altrettanti si svolgeranno prima della fine del 2021 con gli appuntamenti posticipati per Covid.

Che Tempo Che Fa allarga il cast: Fazio confermato su Rai3 a settembre 2021

Non sono serviti i palinsesti Rai 2021/2022 per scoprire la riconferma di Che Tempo Che Fa su Rai3. A confermare la nuova stagione, numero 19, del varietà e talk show era stato Fabio Fazio in persona durante l’ultima puntata in onda a maggio scorso.

In quell’occasione, il conduttore si era rivolto al suo pubblico per annunciare la conferma in toto della sua trasmissione, così come il giorno di trasmissione alla domenica sera, in seguito alla conferma ricevuta dal direttore Franco Di Mare alla luce degli ottimi ascolti ottenuti.