Che tempo che fa, Maria stralunata: auguri ‘sballati’ alla Littizzetto

Trappolone tutto da ridere teso da Fabio Fazio a Luciana Littizzetto. Domenica 29 ottobre 2023, la comica torinese ha compiuto 59 anni. Il giornalista savonese ha però sparso la voce che avrebbe spento 60 candeline. “Se avessi detto che ne compivi 59 nessuno avrebbe mandato il filmato di auguri”, si è giustificato sghignazzando il conduttore che, nella puntata di Che Tempo Che Fa, ha mandato in onda una serie di video messaggi registrati da volti noti amici di “Lucianina”. Tutti sono stati al gioco ed hanno finto di festeggiare i 60 anni dell’artista. A partecipare allo scherzo Fabio De Luigi, Sabrina Ferilli, Alessandro Del Piero e Maria De Filippi, che hanno spedito dei filmati spassosi per omaggiare l’amica.

A colpire in particolar modo gli auguri inviati da “Queen Mary” che ha fatto un discorso tanto simpatico quanto stralunato e un po’ sballato. Nulla di male, soltanto che in certi passaggi non si è bene capito il filo logico seguito dalla conduttrice pavese. Una notizia, visto che la regina di Mediaset è sempre impeccabile e precisa. Meglio così, visto che le sbavature del filmato sono piaciute parecchie al pubblico. Tanti infatti gli utenti che si sono precipitati sui social commentando con tono spassoso gli auguri della De Filippi.

Littizzetto e Maria De Filippi, un rapporto che va oltre la tv

La comica e la conduttrice sono colleghe ma soprattutto amiche nella vita privata. In diverse occasioni hanno spiegato di essere molto legate e di provare stima e affetto reciproco. La De Filippi ha inoltre coinvolto la comica nel progetto Tu si que vales 2023. Infatti, nella stagione in corso, la spalla di Fazio è stata arruolata tra i giurati, andando a sostituire Teo Mammucari, migrato, in qualità di concorrente, a Ballando con le Stelle (a ‘casa’ di Milly Carlucci sta facendo fuoco e fiamme, innescando risate e profusione oltre a offrire performance di danza convincenti).

Tornando al rapporto tra Maria e Luciana, quest’ultima ha rivelato che in passato la pavese l’ha convinta con dei saggi consigli ad intraprendere il percorso dell’affidamento dei figli.