Che tempo che fa, Fazio: ‘Ti avrei abbracciato’, Egonu a disagio

Domenica 2 febbraio 2025 è andata in onda una nuova puntata di Che tempo che fa che ha visto protagonisti della serata molti personaggi dello spettacolo e dello sport tra cui Paola Egonu. La giovane pallavolista si è presentata in studio con un completo nero che l’ha resa ancora più elegante. Bella dentro e fuori, l’ospite ha spiazzato tutti i presenti tra cui Fabio Fazio che si è lasciato scappare una frase che non è passata inosservata.

Paola Egonu a Che tempo che fa

Paola Egonu è stata ospite a Che tempo che fa per parlare del premio ricevuto riguardo al prestigioso titolo di “Regina della pallavolo” per il 2024, conferito da Volleyball World. La pallavolista ha fatto emozionare il pubblico presente in studio e i telespettatori che non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio durante l’intervista.

La giovane professionista si è lasciata andare, raccontando senza filtri il suo percorso, soffermando l’attenzione sul rapporto con Julio Velasco, l’allenatore che l’ha accompagnata in questo grande percorso. “E’ riuscito a parlare a Paola, Tutti vedono Egonu, ma dietro c’è una ragazza di 26 anni con tante emozioni – ha spiegato– che si sentiva la responsabilità di dover aiutare la squadra a raggiungere quell’obiettivo. Ciò che ha fatto per me è togliermi un po’ di responsabilità e farmi giocare libera”.

Le sue parole hanno commosso anche il padrone di casa tanto da farle una dichiarazione a cuore aperto.

Le parole di Fabio Fazio

L’intervista di Paola Egonu è stata emozionante sotto ogni punto di vista. La giovane pallavolista e il conduttore Fabio Fazio hanno affrontato anche il tema del razzismo con il quale la ragazza si è dovuta scontrare nel corso della sua carriera. Prima di andare a Sanremo, la professionista aveva ricevuto molti attacchi sia sui social che dal vivo durante delle manifestazioni tanto da pensare di ritirarsi prima del dovuto. Ed è proprio dopo la messa in onda di un video relativo ad una delle sue brutte esperienze che Fazio ha esclamato: “Qui avremmo voluto abbracciarti tutti”.

L’imbarazzo di Paola Egonu

La frase di Fazio ha messo a disagio la giovane Paola che ha sorriso al conduttore, ricevendo, poi, l’applauso del pubblico che ha confermato quanto detto dal padrone di casa. L’intervista è continuata con il ricordo di Sanremo, quando, Egonu ha co-condotto insieme a Amadeus una delle serate del Festival nel 2023. Anche in quell’occasione la pallavolista ha lasciato il segno con la sua bellezza disarmante e il suo monologo.