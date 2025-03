Che tempo che fa, Fazio provoca Vanoni, Lauro tra due fuochi

Che tempo che fa è tornato con un nuovo appuntamento su Nove e tra i tanti ospiti in studio sono stati intervistati Achille Lauro e Ornella Vanoni. Fabio Fazio si è divertito a mettere in imbarazzo l’artista romano, provocando la cantante novantenne che non ha perso occasione di rispondere in maniera perspicace al padrone di casa.

La battuta di Fabio Fazio a Ornella Vanoni

Fabio Fazio è solito divertirsi con gli ospiti in studio, lanciando spesso delle frecciatine. Oggi, 9 marzo, è stata la volta di Ornella Vanoni. Il conduttore ha riferito in modo ironico che Achille Lauro ha chiesto alla sua collega Mina di fare un duetto. La risposta, però, non è tardata ad arrivare.

La risposta di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni non ha esitato a rispondere al presentatore Fazio con una battuta che ha fatto sorridere Achille Lauro, chiamato in causa dalla collega e dal conduttore. “Vedi tutte a lei le mandano, tutte a lei”. Il cantante romano divertito ha iniziato a smentire, riferendo a bassa voce che non era la verità e facendo no con il capo.

Gag della cantante

L’intervista a due di Achille Lauro e Ornella Vanoni è stata spassosa sia per i diretti interessati che per il pubblico in studio e i telespettatori a casa. Fabio Fazio ha iniziato riferendo al cantante romano che Ornella Vanoni non vedeva l’ora di parlargli dopo aver seguito in modo approfondito il Festival di Sanremo.

L’artista dalla chioma rossa gli ha spiegato che quando lo ha visto in maglietta all’Ariston, ha pensato che si trattasse di una trasgressione da parte sua visto che tutti ormai si erano abituati a vederlo con le piume e le velette. Poi è arrivato il momento della confessione di Lauro che non vede l’ora di compiere 65 anni perché la reputa l’età giusta per tornare a parlare il romano e perché crede che si possa raggiungere una certa maturità.

A quel punto il conduttore ha risposto, dando appuntamento nello studio a tutti e due tra 31 anni. Ornella Vanoni lo ha subito interrotto e senza filtri ha affermato: “Io sarò morta, ma va bene così, sono talmente stufa guarda… Poi con questa aria che tira al giorno d’oggi”.

L’intervista di Achille Lauro

Tra una risata e l’altra, l’intervista ad Achille Lauro è riuscita. Il giovane ha affermato di essere molto soddisfatto dei risultati ottenuti con Incoscienti giovani dopo Sanremo. La sua canzone continua a cavalcare l’onda del successo e i suoi prossimi concerti sono quasi tutti sold out. Ha poi spiegato che il video del brano è un omaggio a Roma e al grande cinema italiano degli anni Sessanta. Il pezzo, invece, è un po’ un miscuglio di tanti stili, dall’Ave Maria di Schubert alle canzoni di Elvis Presley. Infine, ha parlato del duetto con Elodie di cui è molto soddisfatto, affermando di aver cantato insieme ad una diva che sa come stare sul palco e come conquistare il pubblico.