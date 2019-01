Che tempo che fa cancellato, Fabio Fazio lascia la Rai? Il gossip

By

Il futuro di Fabio Fazio e Che tempo che fa in Rai

Dopo tanti anni di onorato servizio, ben 36, Fabio Fazio sarebbe pronto a lasciare la Rai. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, lo storico programma Che tempo che fa sarebbe stato cancellato dai prossimi palinsesti di Rai Uno. Questo avrebbe spinto il conduttore e giornalista a guardare altrove. Pare ci siano delle trattative in corso tra Fazio, Discovery e La7. Con quest’ultima il 54enne ha sempre mantenuto un ottimo rapporto dopo aver lavorato brevemente per l’emittente nel 2012. Al momento il diretto interessato preferisce mantenere il massimo riserbo sul suo futuro lavorativo e continua ad andare regolarmente in onda la domenica sera.

Perché la Rai vuole cancellare Che tempo che fa

Secondo le ultime indiscrezioni, Che tempo che fa sarebbe tagliato fuori per i costi eccessivi. Lo stipendio di Fabio Fazio sarebbe troppo alto così come le spese dello show. Che, nonostante i numerosi ospiti, non riuscirebbe ad avere gli ascolti desiderati dall’emittente. Da qui la necessità di cancellare dal palinsesto un programma nato e cresciuto su Rai Tre e passato poi su Rai Uno nel 2017.

Fabio Fazio addio: torna Massimo Giletti?

Non solo il futuro di Fabio Fazio: in questi giorni è un mistero anche quello che accadrà a Massimo Giletti. Stando ai rumors che circolano nei corridoi Rai, il presentatore avrebbe ricevuto un’allettante offerta per tornare su Rai Uno. Il contratto di Giletti con La7 scadrà il prossimo giugno: verrà rinnovato o Massimo deciderà di seguire le orme delle colleghe Mara Venier e Simona Ventura?