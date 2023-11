Che fine ha fatto Adriano Pappalardo: cosa fa oggi e come vive

Che fine ha fatto Adriano Pappalardo? Il cantautore si è raccontato in un’intervista, spiegando cosa fa oggi e che progetti ha per il futuro.

Che fine ha fatto Adriano Pappalardo? Il noto attore e cantautore, salvo la parentesi con il talent Star in the Star nel 2021, è da tempo lontano dalle scene televisive. Intervistato al Messaggero, Pappalardo ha spiegato per quale motivo non lo si è più visto sul piccolo schermo.

Adriano Pappalardo, perché non va più in televisione: il motivo

Oggi Adriano Pappalardo si dice soddisfatto e sereno, limitandosi a fare i suoi concerti, senza più passare per la televisione: “Non vado più in tv a fare reality, talent show e via dicendo. Mi sono stufato: oggi non dico più ‘sì’ quando in realtà vorrei dire ‘no’“. In seguito ha motivato: “A volte per contratto mi sono trovato a fare cose che non mi piacevano e io sono uno che ha sempre fatto di testa sua. In tv ho avuto anche la fortuna di lavorare con la più brava di tutti, Simona Ventura“.

La conduttrice televisiva è concorrente nella diciottesima edizione di Ballando con le Stelle, partita lo scorso 21 ottobre. Quando gli è stato chiesto se Milly Carlucci lo avesse mai invitato a prendere parte al talent del sabato sera, Pappalardo ha negato, spiegando che, anche fosse, non accetterebbe. Nella giuria di Ballando c’è Selvaggia Lucarelli, nonché madre di Leon, nipote di Adriano, frutto del matrimonio tra la giornalista e Laerte Pappalardo (durato dal 2004 al 2007). Non è per questo, però, che rifiuterebbe Ballando:

“Non mi piace essere giudicato, anche se già so di non saper ballare. Solo se mi offrissero 400 mila euro, andrei e mi lancerei anche in un tango argentino. Altrimenti non se ne parla. Per l’Isola dei famosi guadagnai solo 30mila euro“.

D’altra parte, i rapporti tra Adriano Pappalardo e Selvaggia Lucarelli, nonostante la separazione complicata tra lei e il figlio, sono normali: “Quando la vedo in tv la seguo. È brava. La stimo. È una donna che ha fatto quello che fatto, se n’è andata a Milano, ma va bene così. È tutto a posto“.

L’incidente con il parapendio del 2016

Adriano Pappalardo, nel 2016, ebbe un brutto incidente con il parapendio, ma nonostante ciò ha continuato a seguire questa sua passione: “Senza non vivo. Mi piace il contatto con la natura e quando volo mi sento un ragazzino. Ho il brevetto per l’aliante, il deltaplano e il parapendio“. Ecco quindi che Adriano è tornato a parlare di cosa successe in occasione dell’incidente: “Un amico mi convinse ad andare con lui, anche se la giornata non era buona. Poi il cielo si ripulì, mi lanciai, e durante una manovra si chiuse l’ala all’improvviso e feci un salto di sette metri. Pensai di morire. Mi spaccai il malleolo e un paio di costole, una di queste mi pizzicò un polmone. Dopo otto mesi in carrozzina, però, sono tornato lassù“.

Il rapporto con Battisti e l’ultimo album datato 1988

Per quanto riguarda la musica, l’ultimo album di Adriano Pappalardo risale al 1988. Nel corso dell’intervista, il cantautore ne ha spiegato il motivo. Nel 1971 conobbe Lucio Battisti e venne messo sotto contratto con l’etichetta discografica del primo (e di Mogol), la Numero Uno. I quattordici anni successivi, Pappalardo e Battisti li passarono sempre insieme. La separazione di Battisti da Mogol, portò Pappalardo ad incidere due album (Immersione e Oh! Era Ora), scritti da lui e prodotti da Battisti: “Insieme eravamo trent’anni avanti a tutti. Dopo lui si mise a fare altro e a me passò la voglia. Sentivo di aver detto tutto” ha spiegato.

Il progetto di Adriano Pappalardo per i prossimi anni è quello di cantare in teatro i suoi ultimi due album, così da far capire a tanta gente di non essere solo “quello di Ricominciamo“. Appare difficile, quindi, che potremo rivedere a breve Adriano Pappalardo in tv, ma mai dire mai.