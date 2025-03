Che Dio ci aiuti 8: due episodi per Suor Costanza, fans iracondi

Oggi 6 marzo 2025 è in onda la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 8, la fiction che vede tra i protagonisti principali Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra. Fin dal primo episodio il pubblico non ha potuto fare a meno di notare e commentare i cambiamenti avvenuti all’interno della storia che, almeno per adesso, sembrano non piacere ai fans della serie televisiva. In particolare molti hanno posto l’attenzione sul fatto che Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela e Valeria Fabrizi nei panni di Suor Costanza avranno delle piccole parti in questa stagione.

Tale decisione da parte degli autori ha lasciato un po’ di amaro in bocca visto che per il pubblico le due suore sono uno dei pilastri della trama. Ma cosa ha portato la produzione a scegliere di metterle in secondo piano? Lo ha rivelato l’attrice Valeria nella puntata di La vita in diretta che ha preceduto il secondo episodio della fiction. Ed ora il web è furioso.

La rivelazione di Valeria Fabrizi

Da giorni i fans della fiction Che Dio ci aiuti 8 erano curiosi di sapere se Suor Costanza fosse ancora tra i personaggi presenti. La risposta è arrivata dalle anticipazioni e dalla rivelazione fatta da parte dell’attrice Valeria Fabrizi che interpreta la suora tanto amata.

La professionista è stata ospite a La vita in diretta e durante l’intervista ha raccontato di aver rischiato di essere esclusa dal cast dell’ottava stagione solo perché anziana. Tuttavia, non ha mollato e si è battuta affinché il suo personaggio continuasse a vivere almeno per qualche puntata. Infatti ha definito il suo ritorno “In punta di piedi” proprio perché ci sarà solo in due episodi.

La reazione del web

Le sue parole non sono passate inosservate ed hanno scatenato l’ira del web che ancora una volta non ha potuto fare a meno di sottolineare alcuni aspetti negativi dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti. In particolare, alcuni utenti hanno rivolto l’attenzione al fatto che a causa dell’età una professionista come Valeria Fabrizi debba essere esclusa nonostante il suo personaggio sia uno tra i più amati e storici della trama. Tale considerazione è stato anche e soprattutto uno spunto di riflessione verso il mondo del cinema.

Altre criticità dell’ottava stagione

Fin dal primo episodio trasmesso la scorsa settimana, i fans appassionati della fiction Che Dio ci aiuti non hanno perso occasione di commentare le novità della storia e del cast, sottolineando soprattutto molte criticità: la trama è stata stravolta e a tratti risulta surreale, Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra, l’ambientazione diversa e la nuova sigla.

Tutto ciò accompagnato dal fatto che Suor Costanza e Suor Angela sono diventati due personaggi secondari in una fiction in cui, attrici di un certo spessore sono considerate due iconiche suore che per tanti anni hanno fatto divertire, emozionare e sorridere milioni di italiani che ora le rimpiangono.