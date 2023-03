Giovedì 16 marzo andrà in onda l’ultima attesa puntata della fiction Che Dio Ci Aiuti 7. Negli episodi diciannove e venti ci saranno diversi copi di scena, alcuni dei quali sono stati spoilerati da una delle protagoniste della serie tv, Francesca Chillemi, che nella sceneggiatura veste i panni si Azzurra Leonardi. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, l’attrice messinese ha rivelato diversi passaggi relativi alla conclusione della trama, spiegando il culmine del percorso di Azzurra e di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci.

“Non l’avrei mai detto. Provo a immaginarmi una scena bizzarra: la giovane Azzurra modaiola, con le sue borse Chanel e le scarpe Louboutin, che chiede alla suora di oggi: “Ma che ti è successo? Chi ti ha fatto il lavaggio del cervello?”. Così Chillemi a proposito dell’evoluzione che ha interessato il suo personaggio. Altro spoiler:

“Da ora in poi Azzurra dovrà camminare sulle proprie gambe. L’evoluzione del personaggio era dovuta anche per dare continuità alla serie, che ha bisogno di una suora nuova dopo l’arrivederci di Suor Angela. Azzurra non ha ancora scelto il suo nome da suora, ma alle spalle un bagaglio di ricordi ed esperienze”.

Dunque finalmente la giovane indosserà per la prima volta il velo. Pochi dubbi a riguardo: a testimoniarlo anche una foto in esclusiva pubblicata da Tv Sorrisi e Canzoni. Chillemi ha inoltre parlato del suo rapporto sul set con Elena Sofia Ricci che le ha fatto da ‘mamma chioccia’, infondendole tranquillità e dandole affetto: “Non dimenticherò mai il suo sguardo sincero, fiducioso. E le sue parole: “Ti voglio bene”.

E il nome scelto? Per il momento non c’è ancora. Azzurra lo svelerà nella prossima stagione, in Che Dio ci aiuti 8. Dunque per ora ai fan non resta che attendere e rimanere con l’acquolina in bocca. A proposito della stagione che verrà, Chillemi sottolinea che Azzurra, inizialmente, prima di trovare una proprio definitiva identità, “cercherà di emulare” Suor Angela, perché “ha capito che la scorrettezza buona funziona e fa simpatia”.

Quando a Chillemi viene chiesto se Azzurra, nella storia, aspirerà a diventare madre superiora, risponda senza escludere nulla e rimettendosi nelle mani degli sceneggiatori. “Se aspira a diventare madre superiora? Ma pure vescovo o addirittura Papa! Per lei, Papa, ignorante come è, è un nome femminile visto che finisce con la lettera A. Staremo a vedere, gli sceneggiatori sono matti e capaci di tutto”.

Che Dio ci aiuti, completato il passaggio di testimone

Dunque si completa il tanto atteso passaggio di consegne tra Azzurra e Suor Angela, con Francesca Chillemi che raccoglie il testimone di Elena Sofia Ricci che lascerà la fiction, come annunciato nei mesi scorsi. In una recente intervista l’attrice fiorentina ha spiegato che non esclude, più avanti, di tornare a recitare nei panni di Suor Angela. Per ora, però, il suo percorso si conclude qui. Dalla prossima stagione sarà la collega siciliana ad imporsi come protagonista. Una dinamica che ricorda quella vista in Don Matteo, con Terence Hill che ha lasciato le chiavi della fiction a Raoul Bova.