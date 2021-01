Che Dio ci aiuti 6 tornerà in onda domenica sera: doppio appuntamento settimanale per il debutto della nuova stagione! Le anticipazioni sulla seconda puntata di domenica 10 gennaio non possono che parlare di suor Angela, che si prenderà cura di un uomo che ha perso la memoria proprio come lei. Inoltre sarà sempre più convinta di essere legata in qualche modo al passato di Erasmo, ma a lui non saprà cosa dire. Potrebbero arrivare per lei nuove informazioni sul suo passato che la aiuteranno a ricomporre i pezzi del puzzle.

Nico e Ginevra sono al capolinea. Ma sarà davvero finita tra loro? I due innamorati potrebbero affrontare peripezie per tutta la durata della sesta stagione in attesa del lieto fine. Se mai dovesse esserci. Non è da escludere infatti che la rottura sia definitiva, anche se Nico vorrà riconquistare Ginevra nella seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6. L’avvocato vorrebbe ricucire lo strappo, ma la giovane ragazza invece vorrà dimostrargli di essere una donna matura e indipendente. Insomma, sarà difficile trovare un punto d’incontro!

Monica si convincerà ulteriormente di essere malata e Nico non sottovaluterà i suoi sintomi. La dottoressa si impegnerà a venire fuori dal crollo psicologico che ha avuto. Proverà in tutti i modi a riconquistare la serenità di prima, ma sarà più difficile del previsto riuscirci. Intanto tornerà a lavoro, un piccolo passo per il ritorno alla normalità. Nico le starà vicino, ma senza dimenticare i suoi tormenti amorosi. Il giovane avvocato infatti si rassegnerà a tornare alla sua vita da single e deciderà di buttarsi in nuove conoscenze. Ma nel convento di Assisi le sorprese non finiscono mai.

Ginevra ed Erasmo nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 saranno in cerca di un lavoro e questo farà scattare tra loro una divertente competizione. Azzurra si impegnerà con Penny, mentre in casa famiglia verrà abbandonato un bambino. Questo evento colpirà particolarmente Erasmo, che aiuterà suor Angela nella ricerca della mamma del bimbo. Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 sulla seconda puntata terminano qui: appuntamento a domenica 10 gennaio con i nuovi episodi!