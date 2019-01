Che Dio ci aiuti 5, Lino Guanciale dice addio a Guido: il messaggio commuove i fan

Che Dio ci aiuti 5, la scomparsa di Guido Corsi e Davide era una scelta inevitabile?

Nella prima puntata di Che Dio ci aiuti 5 abbiamo scoperto cosa è successo a Guido Corsi e i dubbi del pubblico della fiction sono stati confermati. Le anticipazioni sulla quinta stagione avevano infatti annunciato un evento drammatico che avrebbe stravolto la vita di Azzurra e in molti avevano pensato alla scomparsa dell’avvocato. Così è stato, purtroppo: gli autori hanno scelto di far sparire Guido e Davide dalle trame in modo tragico. I due personaggi hanno perso la vita in un incidente stradale, così Azzurra è tornata a vivere in convento e ha sfogato la sua rabbia per l’accaduto con suor Angela. Scegliere di far morire un personaggio molto amato è sempre una scelta azzardata, ma forse necessaria in alcuni casi.

Lino Guanciale dice addio al suo Guido: le parole dopo Che Dio ci aiuti 5

Lino Guanciale probabilmente non sarebbe più tornato a vestire i panni di Guido e per tenere Azzurra ancora protagonista della storia non sarebbe stato più credibile farli vivere a distanza. Nella passata stagione, infatti, il personaggio di Francesca Chillemi era rimasto in Italia dopo aver scoperto che Emma era sua figlia, ma con la promessa di raggiungere Davide e Guido appena possibile. Così è stato a fine stagione scorsa, ma gli autori sono stati costretti a trovare un motivo per farla tornare in convento. Probabilmente hanno scelto quello più cruento. Intanto l’attore ha voluto ringraziare tutti per l’avventura in Che Dio ci aiuti: “Complimenti ai miei ex compagni di set di Che Dio ci aiuti per gli ottimi ascolti! In bocca al lupo per le prossime serate. Ci tenevo a dire grazie a tutte e tutti voi che avete amato Guido Corsi almeno quanto me… L’affetto del pubblico è il patrimonio più prezioso per un attore, e voi me ne avete sempre dimostrato, e continuate a dimostrarmene, tantissimo. Vi abbraccio forte e a presto con altre belle avventure!”. Queste parole sono state molto apprezzate dai fan, ma ciò non vuol dire che si rassegneranno tanto presto.

Che dio ci aiuti 5 senza Guido e Davide: i fan sono in rivolta

Guido, Azzurra e Davide hanno conquistato il pubblico al punto che accettare che questa famiglia non tornerà più è impensabile ora. Dopo il ritorno della fiction, infatti, sui social i fan hanno commentato la scomparsa di Guido e manifestato il loro disappunto. Molti hanno protestato per l’epilogo di questo amore, Guido e Azzurra non meritavano di essere separati per sempre da un evento tragico come questo. Qualcuno avrebbe preferito sapere di un distacco temporaneo, magari anche un litigio o un impegno di lavoro in Australia, tanto per fare un esempio. In questo modo ci sarebbe stata la possibilità di un ritorno, o comunque non ci sarebbe stata una drastica fine. Per i fan è inaccettabile soprattutto perché si tratta di due personaggi amatissimi e che hanno lottato molto per stare insieme. Sembra chiaro che difficilmente altri personaggi riusciranno a prendere il posto di Azzurra e Guido nel cuore dei fan. Il merito di tutto questo affetto, naturalmente, va anche a Francesca Chillemi e Lino Guanciale.