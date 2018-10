Che Dio ci aiuti 5: le novità della quinta stagione

Che Dio ci aiuti 5 si trasferisce in Umbria

Prima a Modena, poi a Fabriano. I traslochi per Che Dio ci aiuti non sono finiti. Per la quinta stagione, infatti, Suor Angela e le altre sorelle del convento si sposteranno ad Assisi. La città umbra prenderà il posto di quella marchigiana che ha fatto da cornice alle ultime due stagioni. La città di San Francesco ha ospitato la troupe della seguitissima serie televisiva che ha come protagonista assoluta Elena Sofia Ricci, la suora più “impicciona” della tv italiana. Un personaggio sopra le righe, rispetto all’immaginario collettivo, ma con un cuore d’oro e con l’obiettivo di aiutare le persone che in un modo o nell’altro entrano in contatto con lei. Suor Angela nelle prime quattro stagioni della fiction non ha mai smesso di intrufolarsi nelle vite degli altri protagonisti per cercare di aiutarli e dare una svolta positiva alla loro vita. Una su tutte Azzurra Leonardi, interpretata dall’ex Miss Italia Francesca Chillemi, da ragazza viziata ed egoista nella prima stagione a donna matura, innamorata, e soprattutto mamma premurosa nell’ultima serie.

Che Dio ci aiuti 5: il cast riconfermato e le new entry

Se della presenza di Elena Sofia Ricci siamo certi, non così sicura è la conferma di tutto il resto del cast. Le riprese di Che Dio ci aiuti 5 si sono concluse e sicuramente ritroveremo Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, e Francesca Chillemi sarà nuovamente Azzurra Leonardi. Cosa avranno riservato gli autori per la bella protagonista della serie televisiva? Una cosa è certa, Lino Guanciale non ci sarà. Quindi, sicuramente non vedremo Azzurra e Guido insieme. Nella quinta stagione i due vivranno una storia a distanza? Confermati anche Cristiano Caccamo, Arianna Montefiori, Gianmarco Saurino e Christian Monaldi. A dire addio alla serie, oltre a Lino Guanciale, anche Diana Del Bufalo. In Che Dio ci aiuti 5 non mancheranno le new entry: Simonetta Colombu che vestirà i panni della novizia Ginevra, mentre Laura Adriani sarà la nipote di Suor Costanza.

Che Dio ci aiuti 5: quando andrà in onda?

Al momento non si sa ancora la data esatta della messa in onda della fiction con Elena Sofia Ricci. Le indiscrezioni, però, ci rivelano che molto probabilmente la serie televisiva andrà in onda a partire dal mese di gennaio. Bisognerà aspettare almeno qualche mese per vedere le nuove puntate di Che Dio ci aiuti 5.