Charlotte Rae è morta: la signora Garret di Arnold aveva 92 anni

È morta Charlotte Rae: l’attrice di Arnold e l’Albero delle mele era malata di cancro

Charlotte Rae è morta. L’indimenticabile volto di Arnold dell’Albero delle mele e si è spenta ieri a Los Angeles all’età di 92 anni. A portarla via è stata un cancro alle ossa, diagnosticato all’attrice nel 2017. Interpretare la signora Garrett in Arnold le aveva permesso di raggiungere la popolarità e la fama. Il seguito del pubblico allora fu talmente forte da affidarle poi, qualche anno dopo, un altro importante ruolo in TV. Charlotte Rae avrebbe così iniziato un nuovo percorso recitando nell’Albero delle mele, uno spin-off sulla signora Garrett ambientato in un collegio femminile. I fan di ieri e di oggi la ricordano ancora con tanto affetto per questo.

Charlotte Rae è morta: il ricordo dei fan sui social

Chi ha avuto modo di seguire le avventure de Il mio amico Arnold ha sicuramente amato Charlotte Rae nel ruolo di tata (la signora Garrett appunto). Oggi, sul web, tutti i bambini diventati adulti che in passato l’anno amata stanno scrivendo parole di affetto nei confronti dell’attrice. Charlotte Rae ha tenuto compagnia ad un’intera generazione, dimostrando un grande talento e una grande ironia. Il suo volto, allora come adesso, farà parte di una di quelle immagini del passato che, col tempo, sono destinate a diventare (e rimanere) delle vere e proprie icone dei tempi andati, il simbolo di un’epoca che difficilmente verrà dimenticata da chi l’ha vissuta.

Charlotte Rae e la sua lotta contro il cancro: morta lontano dalle luci della ribalta

Contro la malattia Charlotte Rae combatteva dal 2010, quando le venne diagnosticato per la prima volta un cancro al pancreas. A portarla via, però, è stato il cancro alle ossa, contro cui l’attrice combatte dal 2017. Charlotte Rae si è spenta domenica 5 agosto nella sua casa a Los Angeles. L’attrice da diverso tempo ormai viveva lontano delle luci della ribalta.