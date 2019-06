Charlotte di Monaco: sposa con il collier di nonna Grace Kelly FOTO

Charlotte Casiraghi ha indossato al suo matrimonio il collier della nonna Grace Kelly

Il giorno del matrimonio bisogna indossare qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu. Un vecchio detto inglese che Charlotte Casiraghi, la Principessa di Monaco, ha seguito alla lettera. Per le nozze con il produttore cinematografico Dimitri Rassam la figlia di Carolina e Stefano Casiraghi ha sfoggiato il collier che il nonno Ranieri ha regalato alla moglie Grace Kelly negli anni Cinquanta. Più precisamente un prezioso gioiello da 64 carati creato da Cartier nel 1953. Grace aveva ricevuto questo dono dal marito in occasione del loro matrimonio. Dunque Charlotte, nel giorno più importante della sua vita, ha voluto omaggiare quella nonna così famosa in tutto il mondo ma che lei non ha mai avuto il piacere di conoscere. Grace è infatti morta a causa di un incidente stradale nel 1982 mentre Charlotte è nata solo nel 1986.

Il matrimonio di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam

Charlotte Casiraghi ha abbinato il collier di nonna Grace Kelly ad un semplice abito bianco di Chanel. La principessa ha sposato Dimitri Rassam prima con rito civile sabato 1 giugno e poi con quello religioso domenica 2 giugno. Presenti al lungo weekend di festeggiamenti tutta la famiglia reale insieme a parenti e amici fidati. Il matrimonio era stato già fissato al 2018 ma per via della gravidanza di Charlotte è stato rimandato. La giovane ha avuto da Dimitri il piccolo Balthazar, nato lo scorso ottobre. Sia la Casiraghi sia Rassam hanno un figlio da una relazione precedente: Charlotte è la madre di Raphael, 5 anni, nato nel 2013 dalla storia con l’attore francese Gad Elmaleh, mentre Dimitri ha una figlia, Darya di 7 anni, nata dal precedente matrimonio con la modella Masha Novoselova. Dimitri è tra l’altro figlio d’arte: la madre è la famosa attrice e modella francese Carol Bouquet.

A luglio si sposerà il figlio di Stephanie di Monaco

Non solo Charlotte Casiraghi: il prossimo luglio convolerà a nozze Louis Ducret, il cugino della principessa nonché figlio di Stephanie di Monaco e Daniel Ducret. Il ragazzo sposerà la fidanzata storica Marie Chevalier.