Charlotte Crosby ha un nuovo fidanzato: l’ex Geordie Shore felice con Liam

Geordie Shore, Charlotte Crosby è di nuovo fidanzata: al suo fianco ora c’è Liam

Charlotte Crosby ha un nuovo fidanzato: si chiama Liam e si sono conosciuti da pochissimo. Charlotte è uno dei volti storici di Geordie Shore e seppure abbia lasciato il reality show di Mtv da tempi ormai, il suo ricordo è ancora vivo nei fan. Lei appartiene ai geordies originali e tra i ricordi più belli dei fan c’è di sicuro la storia tra la stessa Charlotte e Gaz. Quei tempi sono lontani ormai, ormai entrambi hanno preso strade diverse e si sono costruiti una vita. Il sogno di vederli insieme si è interrotto anni fa, proprio quando sembrava invece andasse tutto per il verso giusto tra loro. I fan adesso vogliono solo vederli felici, anche se lontani l’uno dall’altra. E ci sono grandi novità nella vita di Charlotte di Geordie Shore: Liam è al suo fianco ormai da qualche mese.

Charlotte Crosby ha un nuovo fidanzato: da qualche mese è di nuovo felice con Liam

Liam è un videografo, ha 30 anni come Charlotte ed è molto molto molto tatuato. The Sun li ha paparazzati per la prima volta insieme pochi giorni fa, ma dai social network pare di capire che tra i due sia già in corso una convivenza. Complice il lockdown o meno, Charlotte e Liam sono andati a convivere molto presto. Basti pensare che si sono conosciuti solo a febbraio durante una vacanza a Dubai e da quel momento non si sono più separati. Incrociando le foto su Instagram di entrambi è chiaro che hanno passato insieme la quarantena a casa di lui e che continuino a vivere insieme. Insomma, Charlotte fa sul serio col suo nuovo fidanzato e i fan sono contenti di rivederla serena e felice.

Charlotte di Geordie Shore fidanzata: con Liam dimentica Joshua

Lo scorso ottobre era finita con Joshua e non si sono lasciati benissimo: i drammi non erano mancati, per questo oggi i fan della ex Geordie Shore fanno il tifo per Liam. Dopo una prima rottura, infatti, Charlotte era pronta a dare una seconda possibilità a Josh. Poi ha scoperto che lui aveva accettato di far parte di Celeb Go Dating, un reality in cui personaggi famosi partecipano ad appuntamenti romantici. Per lei è stata una scelta che non stava né in cielo né in terra vista la loro situazione ancora in bilico, per cui ha deciso di chiudere definitivamente con lui.