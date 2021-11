Charlene di Monaco è tornata a casa: la reazione di Alberto e dei figli

La principessa Charlene di Monaco ha fatto rientro nel Principato dopo mesi di lontananza. Il viaggio che l’ha riportata in patria dal Sud Africa è durato circa dieci ore e si è svolto di notte. L’atterraggio del volo è avvenuto all’alba, presso l’aeroporto di Nizza. A riferirlo sono i profili social della famiglia reale che hanno festeggiato il ritorno della moglie di Alberto di Monaco.

Ad attendere Charlene c’è stata la famiglia. vale a dire il marito e i suoi due figli gemelli, Jacques e Gabriella, che l’hanno accolta con un gigantesco mazzo di fiori. Era da agosto che i quattro membri non si riunivano. Il gossip internazionale ha ricamato parecchio sulla vicenda familiare. Addirittura, nelle scorse ore qualcuno ha persino ipotizzato una gravidanza per la 43enne.

La notizia della presunta e improbabile dolce attesa di Charlene è stata riportata in queste ore da alcuni siti di gossip che citano la stampa estera, in particolare il magazine tedesco Freizeit – Monat e LC News. Come poc’anzi accennato, per il momento la news non ha trovato fondamento, né conferme.

Altri spifferi della cronaca rosa hanno colpito Palazzo Grimaldi. Spifferi che hanno fatto letteralmente infuriare Alberto. Il principe è adirato non poco con la sua ex Nicole Coste. Si mormora che negli ultimi mesi la donna avrebbe fatto carte false per acquisire più spazio e potere nella famiglia, cercando si sfruttare l’assenza di Charlene.

Nicole ha avuto un figlio da Alberto, Alexander. Fino allo scorsa estate la donna ha fatto della riservatezza la sua parola d’ordine. Da quando però Alexander ha raggiunto la maggiore età, starebbe provando a inserirlo a pieno titolo a Palazzo Grimaldi. In tale contesto andrebbero lette le esternazioni rilasciate da Coste a “Paris Match”

“Una matrigna cattiva”, ha tuonato Nicole riferendosi a Charlene. Una presa di posizione che ha fatto perdere le staffe ad Alberto che ha definito le frasi dell’ex “inappropriate”. Non solo. Il principe si è scagliato contro Coste per non essere stato avvisato dell’intervista. Infatti l’ha letta quando ormai era stata pubblicata.

Al magazine Point de Vue, Alberto ha raccontato che Nicole l’aveva soltanto avvertito dicendogli che “sarebbe stato pubblicato qualcosa”. Pensava a degli scatti relativi al 18esimo compleanno del figlio Alexander mai credendo ad un attacco frontale indirizzato a sua moglie Charlene. “Sono furioso”, ha chiosato il principe.