Cesare Cadeo è morto: il conduttore aveva 72 anni

Come è morto il conduttore e giornalista Cesare Cadeo

Si è spento all’età di 72 anni il conduttore e giornalista Cesare Cadeo. Tutta la carriera dell’uomo è stata legata a Mediaset: fin dagli anni Ottanta, Cadeo ha condotto popolari programmi di intrattenimento. Ha lavorato con i personaggi più importanti della televisione, quali Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Nel corso della lunga carriera di Cesare non è mancata una parentesi politica: nei primi anni Novanta è stato assessore alla Provincia di Milano per Forza Italia. Al momento sono ignote le cause del decesso; Cesare lascia tre figli. Tra i primi a ricordarlo sui social network Gene Gnocchi, che su Twitter ha scritto: “Se ne è andato un gran signore e un vero amico”. Maurizio Pistocchi ha invece condiviso il seguente messaggio: “Se ne è andato anche Cesare Cadeo, in silenzio, con il garbo e la classe che ne hanno contraddistinto la vita. Ha raggiunto Maurizio Mosca, Raimondo Vianello, Mike Bongiorno, Corrado. Giganti di un mondo che non c’è più. RIP amico mio”.