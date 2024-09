Cesara Buonamici si ingrazia la Luzzi e su Lino al GF: “Farà ridere”

Nella prima puntata della nuova stagione di Verissimo, non potevano mancare ovviamente le anticipazioni del Grande Fratello. Silvia Toffanin ospita Cesara Buonamici e le fa rompere il silenzio sulla presunta faida con Beatrice Luzzi.

Cesara Buonamici ormai abbiamo imparato a conoscerla non solo come ottima giornalista, volto storico del TG5, ma anche come opinionista. Da quando Alfonso Signorini l’ha voluta al suo fianco al Grande Fratello lo scorso anno la vediamo molto più spesso nei salotti televisivi, conoscendo così la donna oltre la giornalista. Anche stavolta, non è mancata l’emozione nel toccare l’argomento degli amatissimi genitori di Cesara. La Buonamici ha ripercorso con commozione il momento doloroso della perdita del padre e della più recente scomparsa della mamma, venuta a mancare questo scorso giugno. Ma non solo, Cesara ha colto l’occasione di essere a Verissimo per lanciare un importante messaggio di prevenzione, visto che grazie a dei controlli è riuscita a prendere in tempo un tumore al seno. Ora sta bene, è innamorata come il primo giorno del marito Joshua e è pronta a tornare al Grande Fratello!

Cesara Buonamici su Beatrice Luzzi: diavolo e acqua santa? Ecco cosa ne pensa di lei e Lino Giuliano

Silvia Toffanin lancia in anteprima i video di presentazione di due attesi protagonisti del Grande Fratello. Il primo è di Clayton Norcross, l’amato Thorne Forrester di Beautiful. L’attore americano innamorato da tantissimi anni dell’Italia non si preclude niente dall’esperienza nella casa, neanche di trovare l’amore! Il secondo è Lino Giuliano, il discutissimo protagonista di Temptation Island. Cesara rivela che Lino farà tantissimo divertire il pubblico con la sua personalità e che è curiosa di sapere come le ragazze della casa reagiranno ai suoi tentativi di approccio. Ma siamo sicuri che qualcuno ci cascherà, con tutto il teatrino tra lui, Alessia e Maika già pronto? Lui è molto sicuro delle sue doti di seduttore, vedremo! La Buonamici è sicura che rideremo tantissimo con lui, il pubblico però non è dello stesso avviso.

Le note dolenti arrivano quando Silvia Toffanin pizzica la giornalista sulla seconda novità di questa edizione. Cesara Buonamici scherza un po’ sulla presenza di Beatrice Luzzi, ma la Toffanin cerca di portare la pace tra le due, ricordando a Cesara che lei è super partes mentre la Luzzi può dare il punto di vista di chi l’ha vissuto il reality. Qui Cesara si ammorbidisce un po’, confermando un semplice “Ci sta” per commentare lo sbarco di Beatrice come opinionista. Silvia scherza chiamandole ”diavolo e acqua santa” ma Cesara si dimostra diplomatica.

Dopotutto Beatrice è la vincitrice morale della scorsa edizione, non ha vinto per un soffio dopo sette mesi di percorso intenso. Può commentare conoscendo bene le dinamiche dall’interno.

Dobbiamo crederci a questa pace? Dopo mesi in cui non sono mai andate d’accordo, il pubblico non vede l’ora di vederle interagire, moltissimi tifano per Beatrice considerando il passaggio a opinionista come rivalsa per il trattamento subito l’anno scorso. Altri semplicemente avrebbero preferito vedere qualcun altro al posto di Cesara, ma questo colpo grosso di Signorini promette senz’altro scintille!