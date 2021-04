Cesara Buonamici e il marito derubati: banditi armati entrano in auto

Brutto weekend per la giornalista: è successo in Toscana, dove la conduttrice del Tg 5 è nata e cresciuta

Cesara Buonamici e il marito, il medico Joshua Kalman, vittime di una rapina violenta vicino a Firenze. Il fatto è avvenuto sabato sera, 24 aprile 2021. Il mezzobusto del Tg 5 si trovava con il consorte in auto a Pozzolatico, in Toscana, fermi a un incrocio, quando sono stati avvicinati da alcuni malviventi a volto coperto che hanno aperto gli sportelli della loro auto per rapinarli dei loro orologi Rolex. I rapinatori hanno anche minacciato la coppia di estrarre le armi.

Per fortuna Cesara Buonamici, 64 anni originaria di Fiesole, e il marito Joshua non sono rimasti feriti. C’è stato ovviamente grande spavento per la violenza della rapina. È stata la stessa giornalista ad allertare le forze dell’ordine. Sulla vicenda indaga ora la squadra mobile di Firenze nella speranza di rintracciare la “banda del Rolex” entrata in azione in Toscana, malviventi specializzati in colpi su orologi di lusso.

Come scrivono le testate locali, un episodio simile era avvenuto il giorno prima, venerdì, nella centrale via Scialoja, in zona piazza Beccaria: una donna era stata rapinata del suo Rolex Daytona da un malvivente a bordo di una moto, guidata da un complice. Le hanno sfilato l’orologio dal braccio prima di scappare con il bottino.

Al momento Cesara Buonamici non ha ancora commentato pubblicamente la terribile faccenda che ha decisamente rovinato il suo weekend. La giornalista televisiva è molto legata alla sua terra e oltre a lavorare in televisione gestisce con il fratello Cesare l’azienda di famiglia che produce olio di oliva.

La vita privata di Cesara Buonamici

Cesara Buonamici è legata da oltre venti anni al medico israeliano Joshua Kalman. La coppia non ha figli. Dagli anni Novanta la Buonamici conduce il telegiornale di Canale 5, che ha contribuito a fondare con i colleghi Lamberto Sposini e Enrico Mentana.

Per un periodo di tempo la Buonamici ha condotto il Tg5 con un occhio mezzo chiuso. Inizialmente si era pensato ad un lifting ma la donna ha solo avuto un problema alla palpebra. Cesara ha sofferto di nevralgia al trigemino. Si tratta di una sindrome che colpisce uno dei nervi più grandi del cervello.