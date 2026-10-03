Cesara Buonamici affonda Andreas Muller, lui crolla di notte al GF Vip: lacrime e ipotesi ritiro

Andreas Muller colpito e affondato da Cesara Buonamici. Il ballerino, marito di Veronica Peparini, ha trascorso una nottataccia in lacrime. Ha addirittura annunciato di essere pronto a ritirarsi dal programma. Non una novità: il Grande Fratello Vip va in onda da svariati anni e i concorrenti che hanno minacciato di voler tagliare la corda anzitempo sono stati tantissimi, ma soltanto pochi hanno davvero fatto le valige di loro spontanea volontà, pagando la penale e rinunciando ai denari. Ma perché Andreas è crollato? Per il semplice fatto che il mezzo busto del TG1 ha affermato durante la diretta in prime time su Canale 5 che lui si sta comportando come un “comodino“, termine cult usato al GF Vip per descrivere qualcuno che non incide per nulla nelle dinamiche del gioco. Non certo un complimento, ma nemmeno un’offesa terribile. Fatto sta che l’ex vincitore di Amici è andato in tilt.

Grande Fratello Vip, Cesara Buonamici attacca Andreas Muller

“Volevo dire una cosa a qualcuno. Vedo all’orizzonte tre comodini, tre già si stanno indirizzando ad essere dei comodini e sono Giacomo, Andreas e Varsi. Ragazzi datevi una svegliata. Prendete spunto da Marina (La Rosa, ndr) e Alex (Belli, ndr), che sono una gioia per le nostre orecchie e i nostri occhi. Sentirli litigare è davvero tanto divertente”. Questo l’intervento dell’opinionista Buonamici che ha fatto capitolare Muller.

Il ballerino, chiusa la diretta in prima serata, si è rifugiato solo soletto in giardino e ha cominciato a bofonchiare farsi come “signore mio, che gran rottura“. Dopodiché è andato in camera e sono arrivate le lacrime. Marina La Rosa e Giulia Provvedi hanno provato a calmarlo e a capire il motivo di un simile atteggiamento. Di tutta risposta Andreas ha manifestato l’intenzione di abbandonare la Casa. Marina gli ha ricordato che ci sono penali se ci si ritira. “Non me ne frega niente”, è stata la replica secca del danzatore. Se davvero lascerà il gioco, il suo menefreghismo nei confronti delle penali sarà palese. In caso contrario viene da pensare che invece forse qualcosina gli interessi. Anche perché, senza troppo girarci attorno, chi partecipa al GF Vip mica lo fa gratis e per gloria. Lo fa perché viene pagato. In altre parole si tratta di lavoro.

Ma perché le parole di Buonamici lo hanno toccato così tanto? “Non è che ho bisogno di approvazione per stare in questo posto di… Mi ha dato del comodino – ha sottolineato Andreas – Anche io ora sto cercando di analizzare perché mi ha detto così. Poi è ovvio che non cambio per quello che mi ha detto. Qui dentro continuavano a dire che sono il vincitore annunciato. Lei ha aperto una fessura e mi ha trovato impreparato dandomi del comodino. Crollo perché poi qui sono chiuso e ovattato”.

Muller contro Buonamici: crisi per il termine “comodino”

Tra l’altro l’ex volto di Amici si è pure lasciato sfuggire qualche parolina di troppo nei confronti di Cesara: “Se fossi stato troppo istintivo avrei detto a Cesara…. che poi non so nemmeno chi sia e non mi interessa, poi divento cattivo. Ma mi sarebbe venuto spontaneamente di mandarla a quel paese“. Va ricordato al caro Andreas che Buonamici è pagata per fare l’opinionista e tra l’altro è sempre molto garbata ed educata, anche quando muove qualche critica. Di fatto, ha solamente detto che Muller lo vede poco incline a mettersi in gioco. Tutto qui. Ma per il ballerino, quel “comodino” con cui è stato descritto, è un qualcosa di grave

“Io – ha spiegato – ho visto l’edizione prima di questa e la parola comodino è stata affibbiata a persone molto più discutibili di me. Ma cosa c’entro io? Poi mi ha detto che sono comodino come Varsi e Giacomo. Quindi si è dimenticata Roncaccia? Io non voglio essere messo insieme agli altri due, anche quello mi ha dato fastidio“.

Alla fine Muller sembra avere recuperato maggiore lucidità nell’analizzare la situazione: “La cosa qui sembra più grave di quello che è. Adesso capisco che è il gioco, anche perché cosa mi ha detto di così grave? Mi ha detto che sono un comodino e va bene. Evidentemente la persona che sono non mi dà modo di avere troppi nemici e non avendo scontri risulto un comodino. Però prima ho avuto questo momento in cui ho sbarellato. Non so se ho ancora elaborato bene quello che è successo, non so nemmeno in cosa devo migliorare. Devo solo ricordarmi che è tutto un gioco“.

L’ex volto di Amici, dopo aver messo a fuoco il punto principale della questione, vale a dire che il GF Vip è un gioco e che essere definiti “comodini” non è piacevole ma nemmeno drammatico, ha proseguito nella sua riflessione in questi termini:

“Nella vita mi hanno detto di tutto. Mi hanno insultato con termini omofobi. Mi hanno dato del raccomandato e mi hanno detto che le mie figlie non sono belle. Qui invece ho pianto perché mi hanno detto che sono comodino. Forse non mi tocca quando mi dicono che non sono etero o che ho qualcuno che mi raccomanda, perché so per certo che non è vero e sono sicuro. Forse in questo contesto di gioco non sono così sicuro di me. Qui mi sento più debole. Cesara mi ha preso alla sprovvista, davanti a tutti, con la risatina. Ma siamo seri?! Non mi fate tirare fuori il cattivo. Ho avuto questo sbrocco. Sarebbe stato bello avere una stanza vuota dove potersi sfogare senza essere visti”.

Come è nato il termine “comodino” al Grande Fratello Vip

Correva l’anno 2020 quando al Grande Fratello Vip si scontrarono Franceska Pepe e Andrea Zelletta. La modella definì l’ex tronista “comodino”, affermando che la sua partecipazione alle dinamiche dello show era pari a un “comodino”, ossia a un oggetto d’arredo piuttosto insignificante. Da allora, soprattutto quando si parla del reality più spiato d’Italia, con “comodino” si intende una persona che cerca di passare sottotraccia, che si eclissa e che non è utile a innescare interesse.