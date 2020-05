Cercando Alaska su Sky Atlantic dal 27 maggio: la trama

In arrivo su Sky Atlantic Cercando Alaska, la trasposizione televisiva del libro scritto da John Green: trama e anticipazioni

Looking for Alaska, Cercando Alaska in italiano, la serie tratta dall’omonimo libro di John Green, è in arrivo in Italia. Il romanzo è stato pubblicato nel 2005 ed è entrato nella lista dei Best Seller per ragazzi del New York Times nel 2012. Già all’epoca si parlò di un adattamento del libro in chiave cinematografica ma il progetto non andò in porto. Un’altro tentativo venne portato avanti dieci anni più tardi, nel 2015, ma anche questa volta la produzione si fermò. Ecco perché, mesi fa su Twitter, Green pubblicò il seguente messaggio: “Ieri ho parlato con Kristine e Charlie al telefono ed è stato davvero speciale avere una conversazione con coloro che diventeranno Miles e Alaska. Provo gratitudine verso di loro e verso tutti quelli coinvolti in Looking For Alaska. Inizia tutto a sembrare vero!”.

Cercando Alaska, il nuovo teen drama su Sky: la trama

La serie tv sarà composta da 8 episodi e sarà disponibile su Sky Atlantic e Now Tv dal 27 maggio. La storia parla di Miles Halter (Charlie Plummer), un ragazzo molto timido e introverso che vive la sua vita in modo eccessivamente piatto. La svolta arriva quando inizia a frequentare una scuola molto esclusiva dell’Alabama, la Culver Creek Boarding School. Ed è qui che Miles fa la conoscenza di Alaska Young (Kristine Froseth), una ragazza molto bella, intelligente ma al contempo autodistruttiva. I due entreranno presto in sintonia. Lei, però, muore in circostanze sospette: Miles e i suoi amici cercheranno di carpire la verità dietro la scomparsa della giovane.

