Celentano dedica una canzone a Ilaria Cucchi: lei replica su Facebook

Adriano Celentano in tv dedica L’emozione non ha voce a Ilaria Cucchi

In una delle ultime puntate di Adrian, lo show in onda su Canale 5 ogni giovedì sera, Celentano ha fatto una bella dedica di stima e affetto a Ilaria Cucchi, sorella del defunto Stefano. Il Molleggiato ha dedicato alla donna una delle canzoni più belle del suo repertorio: L’emozione non ha voce. Un’esibizione che ha commosso tutto il pubblico del programma, inclusa Ilaria, che ha prontamente replicato al cantante su Facebook. La Cucchi – che da poco è riuscita ad ottenere finalmente giustizia per la morte del fratello – si è detta onorata di un gesto del genere e non ha potuto fare a meno di ringraziare Celentano.

Le parole di Ilaria Cucchi su Adriano Celentano

“Grazie Adriano Celentano per le tue parole e per aver dedicato a me la tua bellissima canzone. Stasera mi sento di dire solo questo”, ha scritto Ilaria Cucchi su Facebook, dopo aver visto la puntata di Adrian. In passato Celentano si è schierato pubblicamente dalla parte della famiglia Cucchi. Nel 2014, dopo che la sentenza d’Appello ha assolto tutti gli imputati per la morte del ragazzo, il marito di Claudia Mori ha scritto una lettera a Stefano sul suo blog. Una lettera toccante e commovente, che ha fatto subito il giro del web.

La lettera di Adriano Celentano per Stefano Cucchi

“Hai capito adesso in che mondo vivevi? Certo dove sei ora è tutta un’altra cosa. L’aria che respiri ha finalmente un sapore. Quel sapore di aria pura che non ha niente a che vedere con quella maleodorante che respiravi qui sulla terra. Lì c’è la LUCE, la LUCE vera! Che non è quella flebile e malata di quei giudici “ignavi” che, come diceva Dante,sono anime senza lode e senza infamia e proprio perché non si schierano né dalla parte del bene e né da quella del male sono i più pericolosi, e giustamente il Poeta li condanna”, ha scritto cinque anni fa Celentano.