Cecilia Rodriguez sfogo: “Non sono in crisi con Ignazio e non è brutto!”

Ignazio e Cecilia in crisi? La showgirl argentina spiega tutto per evitare ulteriori pettegolezzi

Cecilia Rodriguez ha parlato della sua storia con Ignazio Moser. Negli ultimi giorni, alcune sue frasi sono state fraintese e questo ha permesso ai più chiacchieroni di mettere in piedi pettegolezzi che, a detta della Rodriguez, non stanno né in cielo né in terra. Ha voluto chiarire tutto, dicendo che non c’è nessuna crisi all’orizzonte. Con Ignazio continua a vivere una favola fantastica. Certo, ogni tanto ci sono dei momenti “no”, ma sono facilmente superabili perché l’amore che li lega è molto forte. Nessuno riuscirà a dividerli.

Cecilia Rodriguez parla della presunta crisi con Ignazio Moser: le sue parole

Nelle sue ultime Instagram stories, Cecilia Rodriguez ha spazzato via ogni finto gossip sul suo conto con queste precise parole: “Allora, io sono completamente d’accordo con voi che, nel momento in cui uno dice qualcosa, viene interpretato in maniera diversa. Ma non è giusto che adesso fate gli articoli dicendo che io sono in crisi col mio fidanzato e che lui è brutto! Per me è la persona più bella che ci sia in questo mondo. Quindi tranquilli… era una presa per il c..o!”. Uno scherzo trasformato in una grande bufala!

Cecilia e Ignazio si lasceranno dopo il terzo anno di fidanzamento? La ragazza ci scherza su

Recentemente si è parlato anche del matrimonio di Cecilia e Ignazio, ma lei ha voluto scherzarci su dicendo questo: “Ho sempre lasciato i fidanzati dopo tre anni. Quindi Ignazio stai attento, che stanno arrivando!”. Speriamo che non vengano travisate anche queste parole: basta un nonnulla per trasformare una battuta in una notizia eclatante! Ignazio e Cecilia continuano a stare insieme e non si pentono assolutamente della scelta fatta al Grande Fratello Vip.