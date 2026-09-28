Cecilia Rodriguez replica per la prima volta alle allusioni su Ignazio Moser e Belén, la risposta piccata

Cecilia Rodriguez, dopo la bufera che ha travolto Belén e che inevitabilmente ha avuto ripercussioni anche su di lei e su Ignazio Moser, ha in qualche modo rotto il silenzio per la prima volta. La vicenda è nota ai più: giorni fa, Fabrizio Corona ha lanciato pesanti accuse, affermando che Belén sia andata a letto con il cognato Ignazio. La showgirl argentina ha smentito e ha fatto sapere di avere denunciato l’ex re dei paparazzi. Cecilia e Moser non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione sul tema. Hanno però continuato a mostrarsi felici e affiatati sui social, lasciando chiaramente intendere di non aver dato alcun peso alle esternazioni di Corona. Nelle scorse ore un commento Instagram che ha alluso alla faccenda ha però catturato l’attenzione di Cecilia, che ha replicato.

Cecilia Rodriguez risponde piccata alle allusioni relative alle accuse di Corona su Ignazio Moser e Belén

Cecilia Rodriguez, nella giornata di domenica 27 settembre, ha pubblicato alcuni scatti familiari. “Vederti serena con la famiglia Moser è la cosa più bella! Ora hai bisogno di questo”, ha commentato un fan. L’influencer argentina è stata colpita dall’intervento e ha risposto in modo piuttosto piccato: “Domanda: quando mi hai visto, diciamo, non serena? Su, su…”. A questo punto l’utente ha palesato chiaramente ciò che aveva sotteso nel primo commento: “Non fraintendermi. Intendo dire che con tutta la burrasca dell’ultimo periodo, vederti serena è bellissimo. Non è scontato. Voleva essere un commento positivo”. L’antifona l’ha ovviamente capita anche Cecilia e le sue parole sono state più che chiare e possono essere così interpretate: “Non c’è da sorprendersi di vedermi serena, perché non è accaduto nulla”.

La vita di Cecilia Rodriguez dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Dunque Cecilia sembra avere affermato, seppur indirettamente, che il polverone sollevato da Fabrizio Corona sulla sua famiglia non l’ha scalfita minimamente. Tra l’altro si era capito anche nei giorni scorsi che le parole dell’ex re dei paparazzi non avevano in alcun modo incrinato il suo rapporto con il marito (come già evidenziato, hanno continuato a mostrarsi in pubblico sereni e uniti) e con la sorella, visto che con Belén si è ritrovata di recente a girare uno shooting fotografico e non c’è assolutamente stato un clima teso. Soltanto sorrisi e gesti di affetto. Resta ora da capire se effettivamente Belén ha denunciato Corona e se la vicenda avrà sviluppi a livello legale.