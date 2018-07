Cecilia Rodriguez, lato B in mostra per colpa del vestito troppo corto: le foto

Cecilia Rodriguez si distrae e mostra il lato B: le foto pubblicate dal settimanale Chi

Piccolo incidente di percorso per Cecilia Rodriguez che, a causa del vestito troppo corto, è stata paparazzata con il lato B in bella mostra in questi giorni. Le foto, nello specifico, sono state pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini. Su Chi, infatti, prima è stata mostrata ai lettori Cecilia insieme al suo fidanzato (Ignazio Moser) anche se, proprio accanto all’immagine dei due innamorati, ad attirare l’attenzione è in particolare l’immagine del suo fondoschiena in vista. Anche questa volta, dunque, ai paparazzi che stanno dietro ai membri della famiglia Rodriguez non è sfuggito niente.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser insieme a Milano: il vestito corto non sfugge ai paparazzi

“Milano. Per uscire a pranzo con il compagno Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez sceglie un mini abito” è stato scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi“Talmente mini che, a un certo punto, piegandosi un poco, la bella Cecilia rimane con il lato B totalmente in vista”. Certo che oggi, una volta che avranno preso visione di questi scatti, è probabile che sia Cecilia Rodriguez che Ignazio Moser non siano proprio contenti di essere finiti in una pagina di gossip per questo motivo. Questo, però, non ha spinto il giornale a pubblicare la foto incriminata che, al momento, sta già facendo il giro del web.

Belen Rodriguez contro i paparazzi: la showgirl argentina perde le staffe

Non è la prima volta che una foto scatta ad uno dei membri della famiglia Rodriguez fa il giro del web. In questi mesi, infatti, i paparazzi si sono letteralmente appostati nei pressi dell’abitazione di Belen, sperando di riuscire a portare a casa uno dei tanti scoop sulla showgirl. Questo, come molti sanno, ha decisamente molto innervosito l’argentina che, in alcune occasioni, ha si è pure scagliata contro i fotografi.