Cecilia Rodriguez incinta? La risposta della sorella di Belen

Cecilia Rodriguez incinta? Il post sospetto

Cecilia Rodriguez non ha mai nascosto il suo sogno di diventare mamma presto. Dopo la fine della storia con Francesco Monte ha iniziato una relazione con Ignazio Moser e i due sembrano essere pronti per questo grande passo. Qualche ora fa la stessa sorellina di Belen ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con la dolce metà in partenza con la didascalia “TRES“. Lei è forse incinta e quel numero si riferisce forse al primo viaggio in tre della nuova famiglia? Tanti i sospetti che circolano sul web, ma in realtà si trattava solo del cane Aspirina in partenza con loro.

Cecilia Rodriguez incinta? Le dichiarazioni

Proprio qualche giorno fa la stessa Cecilia ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui si parla proprio di un fiocco rosa o azzurro in casa Moser. “Io sono pronta, aspetto che lo sia anche lui. Vediamo come va, siamo insieme da otto mesi e per fare un passo così importante bisogna riflettere molto bene […] Voglio godermi ancora un po’ la vita di coppia, quindi sposto il limite al massimo entro i 30 anni. Non lascerò mio figlio con le tate, gli dedicherò il tempo che si merita e lo farò quando sarà il momento, con senso di responsabilità“. Oggi sarebbe impossibile perché lei e Moser sono sempre in giro per lavoro. Dovrebbero rifiutare entrambi degli impegni, però ora hanno ancora tante cose da fare.

Cecilia Rodriguez incinta? E le nozze?

Ovviamente oltre alla gravidanza, si parla anche di presunte nozze con Ignazio. “Non mi sposerei per avere un permesso di soggiorno. Basta avere un lavoro. Ho firmato contratti che dureranno per tre anni e lavoro in Italia da otto anni: non è un problema“, ha continuato attraverso lo stesso giornale. Intanto meglio pensare ad un figlio, visto che secondo lei Ignazio sarà anche un bravo papà. Lui ha tanta pazienza e con un bambino ce ne vuole. Da quando sta con Ignazio lei si sveglia tutti i giorni con il sorriso.