Cecilia Rodriguez, compleanno: parole su Francesco Moser, Belen manca

Ignazio Moser e Cecilia, i 30 anni della Rodriguez junior in quarantena: come hanno festeggiato

Cecilia Rodriguez ha rilasciato un’intervista a Sabrina Bonalumi di Gente, a cui ha parlato di questo difficile periodo di quarantena che sta passando con Ignazio Moser: è un momento che da una parte non la fa star bene per ciò che il popolo italiano e il mondo stanno vivendo, e che dall’altra invece è riuscito a regalarle qualcosa di bello, visto che con lei c’è l’amore di una vita. “Confesso – queste le parole della Rodriguez junior – che, quando ho capito che non ci saremmo potuti muovere da qui, mi ha preso un po’ di sconforto. Mi sentivo confusa. Ma è durata poco […] Per me – ha raccontato Cecilia che ha appena compiuto trent’anni – è stato un compleanno intimo e pieno d’amore. Mi sento privilegiata perché sono accanto all’uomo della mia vita, che per me è famiglia, e siamo con i suoi genitori che mi vogliono bene e mi fanno sentire come se fossi a casa mia. La mamma di Ignazio, a Natale, mi ha donato un suo anello, è un gesto che mi ha commosso”. Nel corso dell’intervista Cecilia si è soffermata soprattutto su come vanno le cose con Ignazio.

Il rapporto di Cecilia Rodriguez e Ignazio: “Sono un po’ in ritardo rispetto ai miei desideri”

E al riguardo non ha lesinato dettagli sul futuro che vorrebbe con lui: “Costruire con Ignazio qualcosa di ancora più forte – questo è ciò che vuole dopo anni e anni di vita assieme –. Parliamo, con maggiore convinzione, di avere un bimbo nostro. Sognavo di avere il mio primo figlio a 28 anni – ha confessato la Rodriguez che sta con Ignazio da quando si sono conosciuti al Grande Fratello Vip e lei stava con Francesco Monte –, l’età nella quale mia madre ha avuto me. Sono un po’ in ritardo rispetto ai miei desideri, ma va bene così. Ora però non vorrei far passare molto tempo”. “Dicono – ha poi aggiunto a un certo punto – che questo isolamento e la convivenza 24 ore su 24 possa creare tensioni nella coppia. Per noi è il contrario: io sono felicissima di stare appiccicata a lui, noi due soli. Ci capita di rado, siamo sempre con tanta gente, soprattutto quando veniamo qui dove ci sono i suoi amici di infanzia che vede poco”. Ignazio e Cecilia insomma hanno trovato il loro equilibrio anche in quarantena, e questo non può che essere la conferma del fatto che possono fare ancora molti passi assieme; d’altronde è stata lei stessa a parlare di figli, no?

Come Cecilia ha conquistato Francesco Moser in quarantena: “Squisito”

La Rodriguez ha parlato anche di Francesco Moser, padre d’Ignazio, e di come è riuscita a conquistarlo: “Essendo in casa da giorni – ha spiegato –, una sera ci siamo trovati con pochi ingredienti e tanta fame. Lui mi ha raccontato che quando faceva le corse in bicicletta mangiava spesso riso bianco mantecato con il formaggio grattugiato: ossia risotto alla parmigiana. Ho seguito il suggerimento, ed è venuto squisito”. La madre di Ignazio le ha regalato un anello, il padre lo ha conquistato a tavola, e Ignazio ormai è tutto suo: non c’è dubbio che la vita privata di Cecilia sta andando a gonfie vele!