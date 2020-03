Cecilia Rodriguez festeggia 30 anni in isolamento: la promessa di Belen

View this post on Instagram

Un’immagine che raconta tante cose, una sorella felice per la tua felicità per esempio, una ragazza legata alla famiglia in modo unico, una ragazza che si preoccupa per il benessere delle persone a lei care, e se non le vede contente soffre, ci sta male, una ragazza buona, con un cuore buono. Cose che potremo dare per scontate se siamo stupidi, cose che sono importanti, cose fondamentali , e io sono così fortunata perché questa persona di cui parlo, si chiama Cecilia ed é mia sorella!. Sai quanto ti amo, e quanto sono fiera di te! Tanti auguri chiquitita, oggi fai trenta anni, sei diventata una donna ma resterai per sempre la mia piccola Chechu. Feliz cumpleaños! Tua sorella Belén