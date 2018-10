Cecilia e Ignazio nozze, parla Jeremias: “Bisogna fare con calma”

Cecilia e Ignazio matrimonio in vista? Jeremias Rodriguez dice la sua

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti al tanto atteso matrimonio? Fosse per la sorella di Belen anche subito, ma pare che il figlio del noto ciclista non sia ancora pronto per questo importante passo. Nonostante ciò, parlano spesso di mettere su famiglia, con un figlio. Più volte, infatti, Cecilia ha dichiarato di voler avere un bambino anche prima di convolare a nozze. Ma la Rodriguez sembra voler diventare la moglie di Ignazio molto presto. Nel corso della puntata di Casa Signorini del 10 ottobre, il giovane Moser ammette che ancora non c’è alcun progetto, dunque per lui non si parla ancora di matrimonio. A questo punto, Cecilia chiede di fronte a tutti qual è il motivo per cui ancora non vuole sposarsi. L’argentina vuole capire se Ignazio non vuole diventare suo marito o se non è propenso proprio al matrimonio. Proprio in questa circostanza, il Moser passa la parola a Jeremias. In particolare, Ignazio rivela che attende il via del cognato per le nozze, in quanto lui ha più esperienza nelle relazioni.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: matrimonio ancora lontano, ma potrebbe arrivare un figlio

Jeremias dice la sua sull’eventuale matrimonio di Cecilia e Ignazio. Il giovane Rodriguez ammette che, secondo lui, bisogna fare le cose con calma. Dunque, il fratello di Belen è convinto che ancora sia presto per Cecilia convolare a nozze con il Moser. D’altronde, la più piccola dei fratelli Rodriguez ha una relazione con Ignazio solo da un anno. Eppure sembra avere già le idee ben chiare sul suo futuro. Quando Jeremias dirà che è arrivato il momento giusto, il Moser inizierà a pensare al matrimonio con Cecilia. Dunque, per ancora qualche tempo non sentiremo parlare di matrimonio per quanto riguarda questa coppia. Ma potrebbe per loro arrivare presto un figlio, visto il grande desiderio che prova Cecilia di diventare madre.

Cecilia e Ignazio ancora niente matrimonio, Jeremias innamorato di Priscilla

Ignazio è convinto che Jeremias abbia molta più esperienza di lui nel campo delle relazioni. Al momento il giovane Rodriguez sta insieme a Priscilla, con cui ha trascorso tutta questa estate. Nel corso della puntata di Casa Signorini, il fratello di Belen ammette di essere innamorato della ragazza, ma non si sbilancia molto.